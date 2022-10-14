Еще одна волна магнитных бурь приближается к Земле: точные даты

Геомагнитные колебания будут беспокоить Землю в течение четырех дней

Октябрь оказался "богатым" магнитными бурями чуть ли не с первого дня, а конец второго месяца осени будет еще сложнее. Все потому, что на Солнце ожидается четырехдневный мощный всплеск.

Как сообщает Meteoprog, мощная магнитная волна накроет Землю с 28 по 30 октября. Уровень солнечной активности в пик будет достигать уровня G2 – магнитная буря такой силы может стать причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также влиять на маршруты миграций птиц и животных. Кроме того, такие геомагнитные колебания могут негативно влиять на здоровье метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому им нужно беречь себя.

По прогнозу, солнечная активность начнет повышаться с 28 октября — произойдет всплеск, который растянется на несколько дней и будет мощнее, чем был в начале месяца. На следующий день, 29 октября, магнитная буря достигнет своего пика – критического уровня G2. А 30-31 октября геомагнитный шторм немного утихнет – будет более безопасный показатель G1, после чего магнитная буря отступит.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда ожидать магнитных бурь в ноябре и какой интенсивности они достигнут.