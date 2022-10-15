Как правильно пользоваться грелкой, чтобы не окоченеть ночью в постели: хитрость, о которой многие не знают

Грелка имеет обратный эффект и может даже заморозить, если применять ее неправильно.

Какое горячее и уютное слово "грелка" – уже от одного его упоминания по телу разливается тепло! А в условиях надвигающейся тяжелой и холодной зимы такой мини-утеплитель кажется просто настоящей находкой в промерзлой постели.

Однако грелка не так безобидна, как кажется, и вместо своего прямого назначения – греть она может принести совершенно обратный эффект и даже стать причиной простуды. Как правильно использовать грелку ночью, вам расскажет "Телеграф".

Как применять грелку: простой лайфхак

Оптимально воспользоваться возможностями горячей воды для утепления постели до сна. Т.е. наполнить одну или несколько грелок (или за неимением – пластиковых бутылок) горячей водой и положить под одеяло за полчаса до отхода ко сну. Желательно несколько раз переместить грелку по постели, чтобы нагрелось пространство побольше. Затем вытянуть грелку и лечь спать.

Но многие люди из обманчивого желания погреться подольше оставляют грелку на ночь. В этом кроется ошибка. Первое время это изделие действительно греет и убаюкивает. Но в определенный момент вода остывает и вместо того, чтобы отдавать тепло, она начинает забирать его на себя. В результате вместо нагревания человек замерзает от соприкосновения с поверхностью, которая становится ниже температуры его тела.

Чтобы этого не произошло, грелку следует выкинуть из постели ночью. А для этого нужно либо чутко спать, чтобы уловить момент начала замерзания, либо поставить будильник. Хотя проще, конечно, не оставлять грелку на ночь.

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