Как осветить комнату, если отключено электричество: простейшие лайфхаки со свечой

Чтобы не сидеть в темноте, можно заранее запастись осветительными приборами или же прибегнуть к маленькой хитрости.

Отключение света случается достаточно часто. А зимой темное время длится вообще почти три четверти суток. Чтобы в этот период не остаться в потемках, полезно заранее заготовить в доме арсенал всевозможных светильников, которые могут работать автономно без электричества.

Что стоит приобрести? Купите фонарики, зарядные устройства и батарейки к ним, светильники на солнечных батареях, керосиновую лампу, а также свечи, спички и зажигалки – все это поможет легче пережить блэкаут.

Кстати, даже одну простую свечу можно использовать с умом, и тогда свет от нее способен ярко осветить всю комнату. Для этого "Телеграф" даст вам простые советы.

Как сделать комнату еще светлее с помощью всего одной свечи: лайфхаки

Зажгите свечу и поместите ее в глубокой металлической миске, чтобы пламя отражалось от стенок.

Расположите зажженную свечу возле одного или нескольких зеркал. Чем больше светлых и отражающих поверхностей возле огня – тем светлее будет в комнате.

Чем выше расположена свеча, тем больше от нее света. Но при этом соблюдайте меры пожарной безопасности.

Поставьте свечку так, чтобы ее не загораживали посторонние предметы и стены – так тени будет меньше, а света, соответственно – больше.

Следите, чтобы свечка не оказалась на сквозняке – тогда ее пламя будет гореть ровно, без рывков и лучше освещать помещение.

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