Главное небесное событие 2022 года: когда и где можно увидеть солнечное затмение в октябре

Считается, что смотреть на затмение — значит навлекать для себя неприятности.

В октябре 2022 года весь мир ждет достаточно важное астрологическое событие — частичное солнечное затмение, которое даст начало коридору затемнений, который в свою очередь значительно повлияет на судьбу Украины.

"Телеграф" рассказывает, когда именно наступит затмение, а также что можно и нельзя делать в этот период.

Солнечное затмение в октябре 2022: дата и время

Самое яркое солнечное затмение жители Земли смогут увидеть 25 октября 2022 года. Стоит отметить, что свою максимальную фазу оно приобретет в 10:36:48 по Киеву. Увидеть это астрономическое событие можно будет в Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Западной Сибири, а также на северо-востоке Африки.

Солнечное затмение в октябре 2022: главные особенности

Во время этого затмения солнце будет закрыто на 86%. Отметим, что 30 апреля, когда было предыдущее затмение, Луна закрыла солнечный диск только на 64%. Максимальная фаза в Украине достигнет только 67%. Отметим, что похожее затмение проходило 14 октября 2004 года, а следующее такое же произойдет через 18 лет — 4 ноября 2040 года.

Стоит отметить, что многие астрологи отмечают, что это солнечное затмение — крайне неблагоприятное, а его последствия ощутит на себе каждый житель планеты. Более того, процессы, которые начнутся в этот период и последующие две недели затронут многие сферы в жизни, а также могут вызывать тяжелые социальные процессы: конфликты, войны и даже катастрофы.

Однако солнечное затмение даст и положительные моменты: в странах, где оно будет наблюдаться, начнутся большие трансформации как политические, так и общественные.

Солнечное затмение в октябре 2022: что нельзя делать

Не стоит начинать новых проектов если есть такая возможность.

Не общайтесь с людьми, где отношения и так натянуты.

Не стоит тратить деньги на ненужные покупки.

Нельзя начинать что-то новое (выходить на новую работу, переезжать, открывать бизнес и т.д.)

Не стоит принимать резких решений (о разводе, браке и т.д.)

Крайне нежелательно заключать брак, венчаться.

Не лучшее время для эмиграции.

Не стоит ускорять события, которые затормозились.

Не время принимать кардинальные решения, если вас посетила мысль, резко изменить свою жизнь.

Не следует делать операции.

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