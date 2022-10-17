Главное небесное событие 2022 года: когда и где можно увидеть солнечное затмение в октябре
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Считается, что смотреть на затмение — значит навлекать для себя неприятности.
В октябре 2022 года весь мир ждет достаточно важное астрологическое событие — частичное солнечное затмение, которое даст начало коридору затемнений, который в свою очередь значительно повлияет на судьбу Украины.
"Телеграф" рассказывает, когда именно наступит затмение, а также что можно и нельзя делать в этот период.
Солнечное затмение в октябре 2022: дата и время
Самое яркое солнечное затмение жители Земли смогут увидеть 25 октября 2022 года. Стоит отметить, что свою максимальную фазу оно приобретет в 10:36:48 по Киеву. Увидеть это астрономическое событие можно будет в Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Западной Сибири, а также на северо-востоке Африки.
Солнечное затмение в октябре 2022: главные особенности
Во время этого затмения солнце будет закрыто на 86%. Отметим, что 30 апреля, когда было предыдущее затмение, Луна закрыла солнечный диск только на 64%. Максимальная фаза в Украине достигнет только 67%. Отметим, что похожее затмение проходило 14 октября 2004 года, а следующее такое же произойдет через 18 лет — 4 ноября 2040 года.
Стоит отметить, что многие астрологи отмечают, что это солнечное затмение — крайне неблагоприятное, а его последствия ощутит на себе каждый житель планеты. Более того, процессы, которые начнутся в этот период и последующие две недели затронут многие сферы в жизни, а также могут вызывать тяжелые социальные процессы: конфликты, войны и даже катастрофы.
Однако солнечное затмение даст и положительные моменты: в странах, где оно будет наблюдаться, начнутся большие трансформации как политические, так и общественные.
Солнечное затмение в октябре 2022: что нельзя делать
- Не стоит начинать новых проектов если есть такая возможность.
- Не общайтесь с людьми, где отношения и так натянуты.
- Не стоит тратить деньги на ненужные покупки.
- Нельзя начинать что-то новое (выходить на новую работу, переезжать, открывать бизнес и т.д.)
- Не стоит принимать резких решений (о разводе, браке и т.д.)
- Крайне нежелательно заключать брак, венчаться.
- Не лучшее время для эмиграции.
- Не стоит ускорять события, которые затормозились.
- Не время принимать кардинальные решения, если вас посетила мысль, резко изменить свою жизнь.
- Не следует делать операции.
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