Чем нагреть постель, если нет электропростыни: простой лайфхак

Один подручный бытовой предмет выручит в холодное время года

В этом году в квартирах украинцев температура будет достигать минимум 16 градусов тепла. Чтобы не замерзнуть, многие уже сейчас задумываются об утеплении дома – устраняют сквозняки и теплопотери. Особенное внимание стоит уделить спальне, ведь заснуть в холодной комнате может быть невозможно.

Проблему с холодным спальным местом решит один элементарный лайфхак. В чем его суть: прогрейте постель феном. Звучит просто, но работает эффективно. Это отличная альтернатива, если у вас нет простыни с подогревом.

Как еще можно согреть постель перед сном, если нет электропростыни? Посушите горячим феном! К слову, этот бытовой прибор пригодится вам не только для охлажденного постельного белья, но и для одежды и обуви. Только помните о правилах безопасности: фен нельзя накрывать одеялом или другой тканью — он может перегреться и стать причиной возгорания.

Кроме того, запаситесь грелками. Горячая вода в резиновом нагревателе или простой пластиковой бутылке была, есть и будет одним из самых простых и эффективных средств для обогрева кровати. Перед сном положите в кровать грелку – и наслаждайтесь теплом. Также не забудьте надеть теплую пижаму и шерстяные носки. О нюансах при использовании грелки мы рассказывали ранее.

Если же финансы позволяют, то купите электрическое одеяло или простыню. Они оснащены специальными нагревательными элементами и имеют несколько температурных режимов. Включайте простыню за 15–20 минут до сна. Также с подогревом делают наматрасники и топперы, о чем ранее писал "Телеграф".