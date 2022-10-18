Согреться, не разорившись: семь способов, как не замерзнуть и обогреть спальню этой зимой

Сейчас все украинцы беспокоятся об отоплении своих домов и о том, как не замерзнуть этой зимой

С падением температуры домохозяйства по всей стране уже сейчас ищут способы сохранить тепло в доме. К счастью, существует ряд недорогих приемов, позволяющих сохранить теплую температуру даже без включения радиаторов отопления в течение длительного периода времени.

Украинцы могут воспользоваться рекомендациями из статьи express, которые помогут удержать тепло в спальне (и другой комнате), при этом не замерзнув в собственной кровати. И вот семь из них:

Держите шторы открытыми в течение дня

В течение дня держите шторы открытыми, особенно если в вашу спальню попадает прямой солнечный свет. Когда солнечный свет попадает на стеклянные окна, излучение проходит сквозь них и нагревает все, что способно поглощать тепло, включая кровати, мебель и даже одежду.

Комната, подвергающаяся большому количеству солнечного света в течение дня, может прогреться быстрее, чем комната без солнечного света. Однако как только солнце сядет, закройте занавеску.

Инвестируйте в наматрасник с подогревом

Наматрасник с подогревом использует провода с электрическим подогревом или нагретую воду. Этот вариант можно рассматривать как экономически эффективный способ, чтобы согреться ночью. Наматрасник не только согреет вас, но и поможет вашим мышцам расслабиться, а значит, вам будет намного легче заснуть.

Купите более теплую пижаму

Выбор правильной пижамы является ключом к тому, чтобы согреться в зимние месяцы. Одни материалы обеспечивают прохладу, другие согревают, поэтому важно знать, какие из них носить в холодные месяцы.

Хлопковая пижама — хороший выбор, поскольку она позволяет контролировать температуру, позволяя воздуху циркулировать, не позволяя телу терять свое естественное тепло. Она идеально подходит для холодной погоды и холодных ночей. Флисовая пижама также полезна. Мягкая текстура заставит вас чувствовать себя уютно в постели.

Используйте пузырчатую пленку для утепления окон

Украинцы с окнами с одинарным остеклением могут заметить, что поддерживать теплый воздух в доме немного сложнее. Однако одним из быстрых, дешевых решений является использование пузырчатой ​​пленки. Пузырчатая пленка работает как хороший изолятор благодаря небольшим воздушным карманам. Просто обрызгайте окно водой, и пузырчатая пленка приклеится к окну.

Возьмите грелку

Для тех, у кого ограниченный бюджет, грелка может стать отличным вариантом. Резиновая или термопластиковая грелка обладает изолирующими свойствами, которые предотвращают мгновенную утечку тепла, а это означает, что она будет оставаться горячей не менее двух часов.

Нельзя оставлять грелки с детьми, так как они могут пораниться, если они лопнут.

Изолируйте пол ковриком

Помещения могут терять до 10% тепла через неизолированный пол. Квартиры и дома с деревянными полами могут выиграть от покупки ковра. Дополнительный слой может предотвратить потери тепла и вместо этого помогает удерживать его внутри комнаты.

Переставьте мебель в спальне

Планировка спальни может иметь большое влияние на температуру тела. Если ваша кровать находится слишком близко к окну, это означает, что любые сквозняки будут "падать" прямо на вашу кровать. Окна с одинарным остеклением также вызывают образование конденсата и потерю тепла. Поставьте кровать подальше от окна, желательно в угол. Добавьте дополнительные слои одеял и подушек, чтобы согреться ночью.

Ранее "Телеграф" писал, как согреться зимой с помощью одежды. А также, как утеплить дом с помощью ковра.