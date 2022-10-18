Осенний коридор затмений-2022: близятся две самые опасные даты

Когда наступит коридор затмений осенью 2022 года и что категорически нельзя делать в этот период.

Совсем скоро откроется коридор затмений 2022 года – второй в нынешнем году. Первый прошел весной, с 30 апреля по 16 мая. Что означает это астрономическое явление, когда начнется и завершится коридор затмений, чем он интересен и опасен, и как следует себя вести – читайте в статье "Телеграф".

Осенний коридор затмений: точные даты

25 октября пройдет солнечное затмение. В этот день будет частное затмение 124 сароса, в знаке Скорпиона, которое станет видно во многих странах мира, в том числе и в Украине. Оно начнется в 12 часов 22 минуты по киевскому времени, а завершится в 14:50. Максимальная фаза затмения солнца – в 13:36 по Киеву.

Завершающее лунное затмение этого коридора будет полным. Оно состоится 8 ноября, под знаком Тельца.

Коридор затмений – это промежуток между лунным и солнечным затмением или наоборот. Нынешней осенью он продлится две недели – с 25 октября до 8 ноября.

Коридор затмений 2022: какое влияние окажет на жизнь людей

Считается, что коридор затмений – это период, который связан с серьезными трансформациями для людей, и есть вероятность, что у многих жизнь поменяется кардинально. Однако сложность заключается в том, что во время коридоров затмений происходят события, на которые человеку сложно повлиять.

Зато уверенные в себе люди в коридоре затмений получат множество возможностей от Вселенной и смогут смело двигаться вперед к своим целям. А вот тем, у кого есть сомнения в собственных силах, важно обратить внимание на подсказки, как им быть дальше. Кроме того, этот период поможет определиться, в какую сторону и на какие цели следует направить свою энергию.

Лунные затемнения сильнее влияют на эмоции людей, а солнечные – на их физическое состояние. Это следует учитывать, чтобы организовать себе соответствующий отдых, который совершенно не будет лишним.

Примечательно, что как раз на время коридора затмений приходится ретроградный Марс. Как известно, Марс – это римский бог войны, ссор, конфликтов и проявления агрессии. Люди становятся более вспыльчивыми и раздражительными, вспоминают старые обиды и бывают склонны к мыслям о мести. А еще в это время увеличивается риск аварий, катастроф, ДТП и возрастает количество травм.

Череда затмений: что нельзя делать в это время

Поскольку лунные и солнечные затмения – энергетически очень сильные явления и всегда сопровождаются серьезными трансформациями, в этот период следует отказаться:

заключения важных сделок;

подписание ценных бумаг;

решать что-то важное;

перемена места работы;

переезды;

неоправданные риски;

начало новых отношений.

Как правильно себя вести в коридор затмений в 2022 году

В период с 25 октября по 8 ноября 2022 года следует максимально сконцентрироваться на ощущениях внутри себя. Поэтому хорошо, если есть возможность отвлечься от работы, взять отпуск и поразмышлять, чего на самом деле вы хотите от жизни и какие ставите цели.

Постарайтесь успокоить свой разум, иначе паника, непоследовательность действий, а также постоянные метания из стороны в сторону могут заставить принимать неправильные решения. Это очень важно, потому что ошибки в период затмений будут иметь влияние на вашу жизнь в течение долгого времени.

Если получится перенаправить свою энергию, перестать накапливать негативный опыт, ждать плохих новостей, а вместо этого постараться концентрироваться на позитиве, прислушиваться к своему внутреннему голосу, то нужные ответы придут к вам сами собой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как коридор затмений в октябре повлияет на судьбу Украины, по мнению экстрасенса.