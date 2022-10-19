Коридор затмений принесет сложности двум знакам Зодиака: кому и к чему готовиться

Это время требует осторожности и внимания. Не рискуйте без необходимости

Всего через несколько дней начнется осенний коридор затмений. Это довольно напряженный и даже опасный период, и астрологи советуют быть в это время особенно осторожными. Так, известный астролог Василиса Володина советует в период с 23-го октября по 10-е ноября поберечься двум знакам Зодиака.

"Это время требует осторожности и внимания. Не рискуйте без необходимости. Все смелые поступки за гранью здравого смысла отложите пока. Выяснения отношений тоже отложите, если не припекло так, что терпеть уже невозможно. Если хотите начать новую жизнь и готовы к тому, что она будет непредсказуемой — дерзайте в районе 25 октября. Если хотите начать новую жизнь, но не готовы к тому, что поток судьбы понесет вас на свое усмотрение. Если хотите проститься с вредной привычкой или вредным человеком, сделайте все для этого в районе 8 ноября", — рассказала астролог.

Также астролог посоветовала, если планируете высказать негодование и проучить нахалов, то стоит тщательнее подумать об этом. Однако прогноз состоит не только из тревожных данных. "Конечно, затмения могут нести и хорошее. И, конечно, волноваться нужно не всем. А вот тем, у кого затмения задевают напряженно светила или Марс, нужна особенная собранность и выдержка. Это Тельцы и Скорпионы в первую очередь", — предупреждает Володина.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, у которых появятся проблемы на этой неделе. Однако не стоит сильно беспокоиться, все очень быстро закончится.