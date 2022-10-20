Когда Пасха-2023 в Украине: дата самого главного церковного праздника

Узнайте, когда православные и католики будут праздновать Пасху в 2023 году.

Когда будет Пасха 2023 года в Украине? Как правильно исчисляется день празднования Пасхи, и от чего зависит дата важнейшего церковного праздника у православных и католиков? Об этом вам расскажет "Телеграф".

Пасха 2023 в календаре церковных праздников

Пасха – самый главный церковный праздник у православных и католиков. Это значимое христианское событие знаменует светлое Воскресение Христово и торжество победы над смертью.

Пасху часто называют "праздником праздников и торжеством из торжеств", потому что она является центром библейской истории и основой всего христианского учения. От даты Воскресения Христова рассчитывается весь церковный календарь на год у православных и католиков. Многие праздники, которые входят в Пасхальный цикл, являются переходящими, т.е. ежегодно дата их празднования меняется в зависимости дня Пасхи.

К таким переходящим праздникам и событиям относятся:

Масленичная неделя,

Великий пост,

Лазарева суббота,

Светлая Седмица,

Вознесение Господне,

Троица и др.

Когда Пасха в 2023 году: дата у православных и католиков

Исходя из православного календаря, Пасха в 2023 году будет ранней и выпадает на воскресенье, 16 апреля.

Пасха 2023 католическая и православная не совпадают по времени и отмечаются в разные дни, потому что летоисчисление в этих церквях проводится по разным календарям. Православные рассчитывают даты по юлианскому календарю, а западные христиане – по григорианскому. Католическая Пасха 2023 отмечается на неделю раньше православной – 9 апреля.

Как исчисляется дата Пасхи

Ежегодно дата Пасхи рассчитывается по лунному календарю, поэтому праздник является передвижным – в диапазоне периода с 4 апреля по 8 мая.

Празднование Пасхи приходится на первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия.

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