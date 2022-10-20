Пять проблем в доме, которые бьют по вашему кошельку и забирают тепло: на что нужно обратить внимание

Ненужные потери тепла являются одним из основных факторов увеличения счетов за электроэнергию, поэтому оперативно устраните эту проблему

Сэкономить на платежках поможет не только отключение некоторых бытовых приборов на ночь, а и решение первопричин, по которым потребляется больше энергии и уходит тепло. Если в доме нет нужной изоляции, то радиаторам приходится работать дольше и усерднее, чтобы обогревать помещения. В результате это увеличивает количество нолей в платежках.

Как пишет издание Express, следует взять полный контроль над отоплением дома или квартиры, а также проверить и исправить любые потенциальные области, которые могут тратить энергию впустую. Речь идет о как минимум пяти проблемах, которые бьют по вашему кошельку и делают температуру в доме более низкой.

Плохая теплоизоляция стен

Низкокачественная изоляция стен может привести к колоссальным 35-40 процентам потерь тепла в домах. Обязательно обратитесь за профессиональным советом о том, как обеспечить дополнительную изоляцию в вашем здании, тем более, если оно было построено очень давно.

Неправильная температура котла

Одним из важных устройств, которые необходимо регулярно проверять, является котел, так как неправильное его использование или функционирование могут значительно повлиять на счета за электроэнергию и качество отопления в доме. Рекомендуется доводить котлы до температуры около 60 градусов, так он работает эффективнее.

Некачественное напольное покрытие

Как и в случае с некачественными окнами, дома теряют около 10% тепла через пол. Хорошо изолированные полы с подогревом могут стать отличной альтернативой. Также стоит проверить, что ваши подпольные вентиляторы чисты и не заблокированы.

Неудачно расположенный термостат

Важно убедиться, что термостат установлен в подходящем месте, чтобы он мог точно считывать температуру окружающей среды. Термостаты лучше всего размещать в основных помещениях дома, в идеале в гостиной или на лестничной площадке, но никогда не над радиатором или рядом с дверью, где есть сквозняк.

Плохая изоляция окон

Окна с плохой изоляцией также могут стать причиной значительной потери тепла. В качестве временного решения вы можете использовать герметик, чтобы заделать любые заметные трещины возле ваших окон. Если ваши окна были установлены правильно, в качестве дополнительной меры вы можете установить защиту от сквозняков или добавить плотные шторы для улучшения изоляции. В случае, когда окна нуждаются в обновлении, стоит заменить их двойным остеклением, чтобы предотвратить холодные сквозняки и со временем сэкономить на счетах, а также улучшить звукоизоляцию.

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