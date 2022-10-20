Что делать, если отключили воду: семь простых советов украинцам

От ударов россиян страдает критическая инфраструктура, оставляя людей без стандартных благ цивилизации

Приближается отопительный сезон и зимние месяцы, что будут весьма сложными для Украины в военное время. Многие наши сограждане активно учатся экономить электроэнергию, однако стоит позаботиться и о других моментах. И если сохранить тепло в доме теоретически сможет почти каждый, то отключение воды для большинства способно превратиться в огромную проблему. А прецеденты явно возможны — на той же Сумщине ради экономии электричества почти на сутки было отключено водоснабжение.

Чтобы подобные нюансы не заставали вас врасплох, "Телеграф", ссылаясь на "Вікна", расскажет, что стоит иметь под рукой и как лучше всего подготовиться к вероятному отсутствию воды в кране. К счастью, есть несколько проверенных способов, как спокойно пережить подобные ситуации.

Прежде всего наберите несколько больших и маленьких бутылок воды. Если запасы не будут потрачены в первые неделю-две, то лучше всего будет ее "обновить". Уже "старую" жидкость можно потратить на какие-нибудь технические нужды.

Запаситесь одноразовой посудой — таким образом на мытье тарелок не придется тратить и без того ограниченное количество воды.

Не лишними будут и влажные салфетки. Они, конечно же, применяются для личной гигиены. К ним же можно добавить антисептик (для рук) и тоник (для лица).

Если вы живете в доме и имеете кроме внутреннего еще и внешний туалет, то не стесняйтесь походить какое-то время именно на улицу. Унитаз — удобное сооружение, но его сливной бачок потребляет от 10 до 15 литров воды.

При длительных проблемах с водоснабжением обратите внимание на техническую воду, которая появляется при осадках. Дождевая или снежная вода неплохо очищается с помощью активированного или перегоревшего древесного угля.

Чтобы сэкономить и слегка задержать воду в организме, подсаливайте ее перед употреблением. Однако с этим важно не перестараться — много соли вредно для здоровья.

Сэкономить воду также поможет самодельный умывальник. Для него понадобится двухлитровая пластиковая бутылка и шприц. Вырезаем в крышке бутылки дырку по диаметру шприца. У шприца отрезаем носика и всю верхнюю часть, после чего вставляем его в отверстие. Проверьте, чтобы он входил весьма туго — чтобы сквозь лишние отверстия не просачивалась вода. Когда манипуляции будут закончены, закрутить крышечку на бутылку. После этого у самой емкости отрежьте дно и наполните оставшуюся бутылку водой. Чтобы перекрывать подачу воды, поршень шприца будет достаточно вытащить наружу по максимуму.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно подготовиться к тотальному блэкауту и как лучше всего сэкономить электроэнергию.