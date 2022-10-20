В конце октября Землю накроет мощная магнитная буря: известна дата

Конец месяца не обойдется без геомагнитных штормов

Этот месяц очень богат на геомагнитные вспышки, так как магнитные бури накрыли Землю уже с первых чисел октября. Геомагнитные колебания будут беспокоить метеочувствительных людей и в последние дни октября. Повышение солнечной активности затянется на четыре дня.

Так, предупреждение о магнитных бурях с 27 по 30 октября опубликовал ресурс meteoagent. Сообщается, что речь идет о высоком уровне и k-индексе 5, то есть это достаточно мощный вид геомагнитной активности.

Так, штормовой уровень в эти дни будет достигать средней и высокой отметки. Высшая ступень солнечной активности приходится на 28 и 30 число, тогда ожидается К-индекс 5. А вот 27 октября и 29 октября вспышки на Солнце будут менее ощутимы, сообщается о среднем уровне штормовой активности.

Вероятно, последствия магнитной бури скажутся на самочувствии метеочувствительных людей. Тем более, что накануне активность Солнца не пребывала в интенсивной динамике. Так, с 21 по 25 октября штормовой уровень магнитных бурь определялся как нормальный.

Напомним, геомагнитный шторм продержится на опасном вплоть до окончания октября. А на спад магнитная буря пойдет лишь в первый день ноября. Поэтому если вы относитесь к числу метеозависимых, подготовьтесь к затяжному периоду солнечной активности заранее.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда ожидать магнитных бурь в ноябре 2022 года. Названы самые опасные даты.