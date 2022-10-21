Простой способ высушить мокрую обувь после прогулки без сушилки: этот лайхфак – находка для зимы (фото)

Этот простой трюк не испортит обувь и поможет сохранить порядок в прихожей

Зимой не обойтись без пары теплых сапог, для утепления которых можно использовать шерстяные стельки. Единственное неудобство — дождливая и снежная погода в холодное время года вынуждает нас сушить обувь тут же после прогулок. Иначе в прихожей мгновенно становится грязно и мокро.

Если же сушилки нет, то выручит один необычный способ хранения ботинок и сапог. Этот простой лайфхак не требует больших затрат. Вы сможете с легкостью организовать пространство для сушки обуви, при этом не испортив интерьер комнаты.

Создать специальное место, где будете ставить намокшую обувь после зимних прогулок, не составит труда. Что вам понадобится:

Поддон, поднос или что-то наподобие лотка. В него должны помещаться несколько пар вашей зимней обуви. Мелкие камни, чтобы заполнить лоток. Это могут быть и речные камни, и морская галька.

Что нужно делать: просто заполните поддон камнями. Ставьте ботинки на камни и снег с водой будут стекать на дно лотка. Это очень простая идея, которая является чрезвычайно шикарным украшением интерьера и эффективно удерживает весь грязный беспорядок, который порой происходит в комнате из-за обуви в холодное время года.

Отличная идея для хранения обуви в холодный период года

Ранее "Телеграф" рассказывал, как одеваться зимой, чтобы не мерзнуть. Многослойность поможет согреться, но нужно знать пару нюансов.

А также мы писали, какие советы дал профессиональный турист по поводу того, как не замерзнуть зимой. Перед выходом на улицу следует учесть несколько моментов.