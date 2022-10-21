Она из шоу-бизнеса: Positiff рассказал о своей новой возлюбленной спустя год после развода

Бывший участник группы "Время и Стекло" больше не холостяк

Украинский рэпер Алексей Завгородний, более известен как Positiff, признался, что находится в романтических отношениях. Музыкант впервые рассказал о новой девушке спустя год после развода с Анной Андрийчук.

В интервью "Слава+Таня" 33-летний артист рассказал, что его возлюбленная — известная личность из шоу-бизнеса, однако кто это, Positiff пока умалчивает.

По словам рэпера, познакомились они давно и общались исключительно как друзья. Однако потом поняли, что у них есть взаимные чувства.

Отношения пары начались еще до полномасштабного вторжения россии в Украину. Алексей не хотел говорить на эту тему, поскольку считал и считает это неуместным.

Развод Positiff и Анны Андрийчук

Алексей Завгородний расстался со своей супругой Анной Андрийчук в апреле 2021 года. Вместе пара была 15 лет, половину из которых — в официальном браке. Официальная причина разрыва — разные интересы. В интервью Екатерине Осадчей Анна рассказала, что Алексей отдавал больше времени работе, чем семье.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский рэпер Positiff порадовал своих фанов мощным клипом на песню "Ничего личного", где артист матами дает понять россиянам, что на самом деле означает их "русский мир".