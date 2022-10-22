Что нужно сделать, чтобы дрова горели намного дольше: хитрость, которая поможет быстрее обогреть дом

Полезные советы для дачников и обладателей камина для дров в доме.

Зима 2022/2023 ожидается достаточно сложной, поэтому про то, как обогреть свой дом в холода нужно позаботиться заранее. Сегодня мы хотим дать несколько советов, которые помогут дачникам, жителям сел, а также тем, кто живет в частном доме и имеет камин или печку, как экономнее использовать дрова, и при этом максимально обогреть свой дом.

Как сообщает Ukr.Media, сделать это достаточно просто, главное придерживаться трех правил, о которых мы расскажем далее. Благодаря этим лайфхакам процесс продлится намного дольше, что поможет сильнее обогреть дом.

Как правильно топить дровами

Первое — важно правильно уложить дрова. Помните, что чем плотнее будут уложены поленья, тем меньше воздуха через них будет проходить.

Второе "правило" также касается правильного расположения дров — внизу нужно укладывать большие дрова, а сверху класть бревна поменьше.

Третье — разжигать костер нужно сверху, где лежат мельчайшие ветки. Благодаря этому процесс горения будет растянут, а дом будет прогреваться намного быстрее.

Как сообщал "Телеграф" ранее, профессиональный турист и автор книги "Зимние походы и кемпинг" Майкл Ланза дал интересные советы о том, как не замерзнуть зимой. Перед выходом на улицу следует учесть несколько моментов.