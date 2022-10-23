Как быстро и недорого утеплить окна в доме: есть два незамысловатых способа

Лайфхаки по утеплению окон очень выручат в сезон похолодания

Перед наступлением холодов позаботьтесь о том, чтобы ваш дом хорошо сохранял тепло. Отдельное внимание уделите окнам. Проверить, проходят ли через ваши окна сквозняки, поможет лайфхак со свечкой. Изолировать окно можно даже с помощью подручных средств.

Есть два простых, быстрых и дешевых лайфхака, которые помогут утеплить окна в доме накануне зимы. Они не требуют больших затрат и усилий. Конечно, эти уловки вряд ли спасут вас от холода, если ваши окна очень старые и установлены некачественно, но улучшить ситуацию с теплопотерями точно могут.

Вы можете этого не осознавать, но трещины и щели в ваших окнах и голые оконные стекла являются главными виновниками нарушения идеального домашнего климата. Летом около 70% прямого света поступают через окна в дом и не дают ему охлаждаться. Точно так же зимой 30% тепла вашего дома теряется через окна. Это вынуждает котел работать больше, что приводит к высоким затратам на электроэнергию. А если у вас не автономное отопление, то в комнатах попросту будет "минус".

Если вам самый простой способ утепления окон в доме, то есть довольно простые лайфхаки. Наверняка у вас дома завалялась пузырчатая пленка. Что нужно сделать:

Возьмите лист пленки, вырежьте его по размеру вашего окна. Теперь обрызгайте ее водой. Это облегчит приклеивание к стеклу. Наконец, заклейте углы листа скотчем.

Утепление окна пузырчатой пленкой

К сожалению, это не поможет, если вы любите стоять у окна, чтобы насладиться видом снаружи. Также имейте в виду, что этот метод не так эффективен, как использование надлежащих изоляционных материалов при установке окон.

Второй лайфхак: чтобы заполнить щели, трещины и дыры вокруг окон, вы также можете использовать лак для ногтей. Нанесите несколько слоев лака для ногтей прямо на щели и подождите, пока он высохнет. Хотя это простая уловка, имейте в виду, что это не постоянное решение. Лак для ногтей закроет дырки лишь на несколько месяцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как бороться с конденсатом и плесенью на окнах. А также мы писали, как утеплить пластиковые окна своими руками и что потребуется для деревянных окон, чтобы предотвратить сквозняки.