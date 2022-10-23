Стала известна причина смерти Хагрида из "Гарри Поттера": от чего скончался Робби Колтрейн

О причине смерти актера стало известно лишь спустя 9 дней после его кончины.

Популярного шотландского кино- и телеактра, комика, сценариста и продюсера Робби Колтрейна, наиболее известного по роли лесника и друга Гарри Поттера Рубеуса Хагрида, не стало 14 октября. Ему было 72 года. Ранее сообщалось, что актер сильно болел, однако чем именно известно не было. Спустя 9 дней после его смерти СМИ узнали о настоящей причине его кончины.

Согласно свидетельству о смерти, звезда "Гарри Поттера" Робби Колтрейн скончался от полиорганной недостаточности, сообщает Daily Record. Более того, в "комплекте" с этой болезнью он страдал сепсисом, инфекцией нижних дыхательных путей, диабетом 2 типа, блокадой сердца и ожирением. Все это и привело Колтрейна к смерти.

Стоит отметить, что кончину актера зарегистрировала его бывшая жена Рона Геммелл, инструктор по пилатесу, с которой они остались хорошими друзьями даже после развода.

Робби Колтрейн был восходящей звездой, когда встретил Рону, тогдашнего скульптора, которая была на 18 лет моложе его, в пабе в Глазго в канун Рождества 1988 года. Год спустя они поженились, но расстались в 2003 году. У пары двое детей Спенсер, 30 лет, и Элис, 24 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что умер в возрасте 91 года Михаил Горбачев.