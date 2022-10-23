Укр

Станут как новые: полезный лайфхак, который поможет отстирать кухонные полотенца

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
999
Как отстирать кухонные полотенца без стирки
Как отстирать кухонные полотенца без стирки

Благодаря этому методу, кухонные полотенца всегда будут чистыми и пахнуть свежестью.

Чтобы вывести жирные пятна с кухонных полотенец, порой одной стирки недостаточно, поэтому некоторые украинские хозяйки перед стиркой кладут полотенца в микроволновку, или готовят специальный раствор, который поможет справиться с любыми пятнами, а также подарит им свежий запах. Кстати таким способом пользуются и японские домохозяйки.

Чтобы приготовить такой "волшебный" раствор, ничего сверхъестественного не нужно, сообщает Ukr.Media. В принципе все ингредиенты всегда есть в каждом доме.

Как отстирать кухонные полотенца от грязи и жира

Вам потребуется:

  • порошок стиральный, 1/2 стакана;
  • отбеливатель, 1/2 стакана;
  • масло подсолнечное, 1 ст. л.
  • сода, 1 ч. л

Что делать:

Смешайте все ингредиенты в небольшом количестве горячей воды, и замочите в нем полотенца. Оставьте все на 5 часов или же на ночь, в зависимости от степени загрязнения. После прополощите полотенца в чистой воде. Чтобы еще лучше закрепить результат, можно еще отправить полотенца в стиральную машину и включить обычную стирку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем постирать махровые полотенца, чтобы они оставались мягкими и пушистыми.

Теги:
#Стирка #Полотенца #Кухонные полотенца