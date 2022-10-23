Станут как новые: полезный лайфхак, который поможет отстирать кухонные полотенца

Благодаря этому методу, кухонные полотенца всегда будут чистыми и пахнуть свежестью.

Чтобы вывести жирные пятна с кухонных полотенец, порой одной стирки недостаточно, поэтому некоторые украинские хозяйки перед стиркой кладут полотенца в микроволновку, или готовят специальный раствор, который поможет справиться с любыми пятнами, а также подарит им свежий запах. Кстати таким способом пользуются и японские домохозяйки.

Чтобы приготовить такой "волшебный" раствор, ничего сверхъестественного не нужно, сообщает Ukr.Media. В принципе все ингредиенты всегда есть в каждом доме.

Как отстирать кухонные полотенца от грязи и жира

Вам потребуется:

порошок стиральный, 1/2 стакана;

отбеливатель, 1/2 стакана;

масло подсолнечное, 1 ст. л.

сода, 1 ч. л

Что делать:

Смешайте все ингредиенты в небольшом количестве горячей воды, и замочите в нем полотенца. Оставьте все на 5 часов или же на ночь, в зависимости от степени загрязнения. После прополощите полотенца в чистой воде. Чтобы еще лучше закрепить результат, можно еще отправить полотенца в стиральную машину и включить обычную стирку.

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