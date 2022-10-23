Первый шанс на "кражу" и слезы Оли Поляковой: как прошли первые вокальные бои шоу "Голос країни-12" (видео)

В этом сезоне звездные наставники имеют право "украсть" вокалиста из другой команды

В воскресенье, 23 октября, прошла первая часть второго этапа шоу "Голос країни-12" — первые вокальные бои. Команды звездных тренеров — Оли Поляковой, Потапа, Нади Дорофеевой и Святослава Вакарчука, лишились первых участников.

Новый сезон вокального шоу имеет благотворительную цель – вместе с фондом "Повернись живим" и платформой Dobro UA собирает 3 миллиона гривен на большой комплект средств аэроразведки. Каждый может приобщиться к сбору средств на платформе онлайн или отправив SMS на благотворительный номер 88007.

По правилам, каждый тренер один раз на весь сезон имеет право спасти участника из своей команды, если его не "украдет" другой наставник. Участник находится в команде своего наставника до тех пор, пока он не "украдет" другого вокалиста. Народные тренеры, певица Александра Зарицкая и предприниматель Андрея Мацолы, имеют право взять к себе только двух участников, которых не украдут другие тренеры.

"Голос країни" — как прошли первые вокальные бои 12 сезона:

Первыми на сцену вышли вокалисты из команды Потапа – диакон Василий Палюх и трио "Гули-Гули". Участники исполнили "Край, мій рідний край" и сочетали композицию с песней Beggin. Рэпер дал шанс Палюху, а затем решил оставить и девушек.

Далее на сцену вышли участники из команды Нади Дорофеевой — украинский военный Александр Свириденко и бывший бэк-вокалист "Океана Ельзи" Евгений Бичасный. Парни исполнили песню Superstition. Наставница решила продолжить работу со Свириденко. Другого вокалиста решили "украсть" Полякова и Вакарчук. Певец выбрал фронтмена "Океана Ельзи".

Третьими петь в дуэте вышли контратенор Евгений Тесленко и Димаш Даулетов из Казахстана. Парни из команды Оли Поляковой исполнили Le temps des cathédrales из известного мюзикла Notre Dame de Paris. Певица со слезами на глазах выбрала Димаша. Первым в 12 сезоне из вокальных битв ушел Евгений Тесленко.

Четвертыми к зрителям на сцену вышли участники команды Святослава Вакарчука – Максим Бородин и Остап Дривко. Они спели трек Сергея Бабкина – "Але". Фронтмен "Океана Эльзы" помог с участием Максиму Бородину. Ушел из проекта Остап Дривко.

Далее на сцену вышли участники из команды Нади Дорофеевой — скрипач Дмитрий Ротькин и Инесса Грицаенко с сестрой-саксофонисткой. Участники исполнили хит Билли Айлиш Bad guy. Наставница выбрала Инессу, а вот Ротькина забрали к себе народные тренеры.

Шестыми на сцену вышли участники из команды Потапа — Дмитрий Нажига и Вероника Слюзалек. Вокалисты исполнили песню Ивана Дорна "Тебе немає сьогодні". Потап решил продолжить сотрудничество с Дмитрием.

Далее на сцену вышли вокалистки из команды Оли Поляковой — Оля и Анна Войцеховских, и Елена Чукаленко. По правилам шоу, в связи с войной и агрессией россии песни российских исполнителей были запрещены в проекте, поэтому в эфире больше не будут показывать выступления участников с подобными композициями. Нам показали, что после исполнения участие продолжила Чукаленко, а вот сестры покинули проект.

Порадовали своим исполнением песни "Цвіте терен" крымскотатарская певица Алия Хаджабадинова и киевлянка Екатерина Кулина из команды Святослава Вакарчука. Наставник дал шанс Алии, а также Екатерине.

Далее выступили на сцене "Голосу країни-12" участницы из команды Дорофеевой — дочь композитора и продюсера Константина Меладзе Лия и уличная музыкантка Яна Милевская. Их выступления не показали из-за русской песни. Лия Меладзе прошла далее, и ее соперница покинула проект.

Затем порадовали своим зажигательным исполнением композиции Metallica — Nothing ever matters — Александр Десятников и харьковчанин Ярослав Кайда из команды Потапа. Тренер забрал себе Ярослава, а Десятников покинул проект.

На сцену вышли участницы из команды Поляковой — Элла Введенская и Сабина Сафарли. Женщины исполнили песню "Чортополох", которую когда-то пела предательница Украины Таисия Повалий. По итогам выступления тренер решила забрать себе двух вокалисток.

Следующими на сцену вышли Екатерина Коваленко и Павел Тютюнник, которые исполнили хит Кузьмы Скрябина "Спи собі сама". По решению Вакарчука, далее в проект прошел только Павел Тютюнник.

Участники из команды Дорофеевой Валентин Скрипник и Александр Олещук исполнили песню Careless Whisper Джорджа Майкла. Тренер приняла решение, что далее в шоу проходит Александр Олещук. Валентина никто "украсть" не решился.

На сцену вышли участники из команды Потапа — Наталья Бурык и Мария Максимова. Вокалисты исполнили хит Wellboy "Вишні". Наставник дал шанс Наталье Бурык. Марию спасли народные тренеры.

Участники Оли Поляковой — Сергей Соловьев и Валерия Бутурлина исполнили российскую песню, поэтому выступление нам не показали. Певица решила спасти Сергея, а Валерию "украл" Алексей Потапенко. Таким образом трио "Гули-Гули" покидают проект.

Последним выступили участники из команды Вакарчука — Анна Киндзерская и Тина Колодий. Вокалистки исполнили Falling, после чего звездный тренер решил дать шанс Анне Киндзерской. Спасли от вылета Тину Колодий народные тренеры.

"Голос країни" 12 сезон: что изменилось после 24 февраля

В эфир телеканала ТЕТ (телеканал "1+1" транслирует Национальный марафон "Єдині новини") вышли снятые до войны этапы "Слепых прослушиваний", "Вокальных боев" и "Нокаутов". Выпуски дополнены актуальными историями участников.

Ведущими проекта неизменно остаются Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов. Изменения произошли в судейском составе: остались только Оля Полякова, Надя Дорофеева и Алексей Потапенко, а Святослав Вакарчук отказался от тренерского кресла, чтобы не навредить своей волонтерской деятельности. Напомним, в этом сезоне некоторые конкурсанты могут получить второй шанс от народных тренеров – певицы Александры Зарицкой и предпринимателя Андрея Мацолы.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, как прошел самый первый выпуск "Голосу країни-12" и как война изменила участников первых "Слепых прослушиваний".