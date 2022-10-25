Сохранить тепло внутри и не пускать холод: изоляция - самый быстрый способ утеплить дом

Изоляция может быть профессиональной или выполнена подручными средствами

У вас может быть отопление или вы старательно прогреваете дом обогревателями днем, но стоит его отключить — жилье выстывает очень быстро. Если вам знакома такая ситуация — у квартиры или дома есть теплопотери. И чтобы ваш дом оставался теплым всю ночь, необходима хорошая теплоизоляция.

Хорошо изолированный дом может требовать на 45% меньше энергии для отопления и охлаждения. При этом зимой все тепло сохранится внутри. Закрытие любых щелей, например вокруг дверей, окон, плинтусов, половиц и замочных скважин позволит каждой комнате лучше сохранять тепло. Правильная и профессиональная изоляция может оказаться весьма недешевой, но для тех, кому она не по карману — есть много бюджетных средств и секретов.

Один из источников теплопотерь — стены. Если их чем-то закрыть изнутри это снизит потери. И речь не про бабушкин ковер, хотя он весьма практичен в этом случае. На стенах могут быть картины, зеркало, большая книжная полка. Ковер же пригодится для пола. Если пол у вас дощатый, предварительно стоит убедиться в герметичности стыков на нем.

Важно найти все щели — в окнах, дверях и даже в ванной возле труб. Незаделанные трещины могут составлять примерно 15-25% потерь тепла в вашем доме зимой. Тянуть может даже из-под плинтусов, если они старые и рассохшиеся. Решить проблему можно герметиком или заполнив щель замазкой, даже тряпками и заклеив сверху.

Большим источником щелей и сквозняков является окно. Его нужно проверить на утечки и закрыть их. Само оконное полотно можно утеплить пленкой.

Сохранить тепло в доме поможет перестановка мебели или даже шторы — для этого много материальных ресурсов задействовать не нужно. "Телеграф" также ранее писал про секрет дверей — в случае если отопление центральное, межкомнатные двери закрывать не нужно. В других случаях — наоборот.