Украинский ведущий попробовал "оправдать" Брежневу, которой приписывают зарабатывания кровавых рублей в рф

По сообщениям росСМИ, бывшая вокалистка "ВИА Гры" не прекратила сотрудничество с россией

Украинский радио- и телеведущий Слава Демин вступился за певицу Веру Брежневу, которая после выпуска украиноязычной песни получила массу хейтерских комментариев.

Дело в том, что в 2019 году живя в стране-агрессоре и развлекая россиян бывшая вокалистка группы "ВИА Гра" заявила, что не считает себя украинской певицей.

"Я украинской певицей не была. Сама Украина меня не воспринимала. Чтобы считаться украинской певицей, надо, чтобы у тебя была песня на украинском языке. У меня их нет", – сказала Брежнева путинисту Вячеславу Манучарову. Тогда Брежнева предложила называть ее "певицей родом из Украины".

В новом выпуске своего YouTube-проекта "Слава ПРО" украинский ведущий прокомментировал скандал и заявил, что певица якобы не заслуживает подобного отношения украинцев. Мужчина заявил, что Брежнева продолжает поддерживать Украину с первого дня полномасштабного вторжения россии 24 февраля (якобы забываем про 2014 год).

"Я лично знаком с Верой Брежневой и точно знаю, что она поддерживает Украину с первого дня, много делает для Украины и украинцев… Есть артисты, которые не любят понтоваться своими поступками. Просто делают и потом за это получают незаслуженный хейт", — заявил Демин. Однако не все так однозначно.

На днях росСМИ растиражировали новость о том, что Вера Брежнева продолжает сотрудничать с россией, зарабатывая кровавые рубли. Сообщается, что певица не закрыла свой бизнес в рф, а летом и вовсе прилетала в Москву, чтобы проверить, как там обстоят дела.

Напомним, что в июне менеджер Брежневой говорила о том, что знаменитость расторгла все связи с рф и не планирует туда возвращаться. В сети уже ходят слухи, что война в Украине может стать причиной развода Брежневой с ее мужем, композитором и продюсером Константином Меладзе.

Напомним, что брат Константина Меладзе, певец Валерий Меладзе записал видеообращение с призывом остановить войну в Украине почти сразу после начала вторжения российских войск на территорию нашей страны.