Как утеплить холодную комнату: пять простых и недорогих способов

Несколько незамысловатых лайфхаков повысят температуру в комнате

В этом году зима может оказаться достаточно сложной для многих украинцев. Температура в квартирах и домах будет достигать минимума в 16 градусов тепла, уже предупредили власти. Поэтому стоит самостоятельно подумать о том, как утеплить жилище.

Если в комнатах очень холодно, то стоит обратить внимание на пять простых и понятных лайфхаков по утеплению дома к зиме. Они не потребуют больших усилий и затрат, но заметно поднимут температуру в помещении на несколько градусов.

Мебель не должна закрывать радиаторы

Радиатор не будет производить максимальное количество тепла, если через него не будет проходить воздух. Если в вашей комнате холодно, убедитесь, что мебель или другие предметы не ограничивают поток воздуха.

Выпустите воздух из радиаторов

Перед включением отопления рекомендуется выпустить воздух из радиаторов. Сделать это просто. В верхней части радиатора найдите небольшой клапан. Используйте радиаторный ключ или плоскую отвертку и медленно поворачивайте вентиль против часовой стрелки, пока вода не начнет капать.

Используйте фольгу за батареями

Отражающий экран и фольга стоят недорого, но помогут повысить эффективность батарей. Фольга предотвратит исчезновение тепла через стену и вместо этого будет отражать его обратно в комнату.

Простой и эффективный трюк

Избавьтесь от сквозняков через окна

Холодный воздух, идущий через окно, может быть причиной того, что комната не нагревается. Есть несколько решений для герметизации окон и защиты от холодных сквозняков. К примеру, вы можете попробовать заделать сквозняки герметиком или же покрыть стекло пленкой.

Защита от сквозняка под дверь

Простая заглушка может предотвратить попадание холодного воздуха под дверь или окно. Просто положите защиту на место, где вы чувствуете холодный ветерок. Для этого даже подойдет свернутое в рулон полотенце.

Блокиратор сквозняков

Ранее "Телеграф" рассказывал, что изоляция — самый быстрый способ утеплить дом, это поможет сохранить тепло внутри и не пускать холод. Изоляция может быть профессиональной или выполнена подручными средствами. А также мы писали, как быстро и дешево утеплить окна перед наступлением морозов.