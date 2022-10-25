Будт штормить еще несколько дней: ближайшие даты сильных магнитных бурь

В конце октября есть несколько потенциально опасных дней

Магнитных бурь в октябре этого года оказалось очень много — не будет исключением и конец месяца, ведь на этой неделе Украину ожидает несколько мощных всплесков. Как передает Meteoagent, сильная магнитная буря накроет Землю уже в среду, 26 октября.

При этом в четверг и пятницу – 27 и 28 октября – геомагнитные колебания будут присутствовать, но уже не такой интенсивности. А 30 октября прогнозируется очередной всплеск активности Солнца, сопровождающийся сильной магнитной бурей.

Мощные магнитные бури (с индексом 5) могут доставлять людям хлопоты, ведь влияют на самочувствие. Особенно это касается лиц, имеющих сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с давлением. Таким категориям советуют себя поберечь в дни геомагнитных колебаний.

Правила очень просты – вовремя ложиться спать, полноценно питаться, не употреблять вредную пищу, отказаться от кофе и вредных привычек (курение, употребление алкоголя), снизить интенсивность физических нагрузок и избегать стрессов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что синоптики порадовали прогнозом погоды в Украине до конца октября.