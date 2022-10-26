От грелок до самодельного обогревателя: пять способов, которые помогут утеплить дом зимой

Простые лайфхаки и привычки помогут повысить температуру в комнатах

В этом году температура в квартирах украинцев будет составлять до 16 градусов тепла, о чем уже заявили власти. Поэтому многие занялись утеплением окон и дверей в жилищах, а также закупкой вещей, которые помогут согреться холодным зимним вечером.

Несколько незамысловатых лайфхаков с подручными средствами пригодятся вам в холодное время, чтобы сохранить тепло в доме. На них не придется тратить большие суммы бюджета. А еще стоит приобрести ряд привычек, используя различные бытовые предметы в доме. Это тоже добавит температуре в комнатах градус-второй.

Способ №1: используйте коврики

Коврики не только украшают комнату, но и хорошо сохраняют ваши ноги в тепле, если у вас плитка или паркет. К тому же, это куда дешевле, чем установка полов с подогревом.

Способ №2: запаситесь грелками

Устали лежать ночью в холодной постели? Наполните грелку (конечно же, горячей водой!) и поставьте ее у изножья кровати под одеялом. Это поможет сохранить ваши ноги в тепле. Если что, то обычные бутылки тоже подойдут. О нюансах при использовании грелки "Телеграф" рассказывал ранее.

Способ №3: оставьте дверцу духовки открытой

Когда вы выключите духовку, оставьте дверцу открытой. Тепло будет поступать на кухню и поможет прогреть комнату. Конечно, никогда не делайте этого, если у вас есть дети, домашние животные или пожилые гости, если только вы не можете надежно закрыть кухню.

Способ №4: используйте пар для душа

Если возможно, оставляйте дверь открытой, когда принимаете душ. Это позволяет горячему пару проходить через дом. А еще это может помочь сбалансировать сухой зимний воздух.

Способ №5: попробуйте сделать обогреватель

Соорудите самодельный обогреватель. Просто поставьте цветочный горшок (из глины или керамики) вверх дном над свечами. Вам нужно будет немного подпереть горшок парой небольших камней или чем-то подобным, чтобы воздух мог попасть под него. Держите обогреватель в недоступном для детей и домашних животных месте и никогда не оставляйте свечи без присмотра.

Самодельный обогреватель

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