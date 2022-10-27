Мытье губкой и готовая еда: как выжить при отключении воды

Заменой душу могут стать три стакана горячей воды

Из-за российских обстрелов система энергетики Украины переживает не лучшие дни. Но вместе со светом из домов украинцев часто пропадает вода. И если нехватку света в быту можно компенсировать пауэбанками, генераторами или фонариком, с водой в многоэтажных домах могут возникнуть сложности. Самый простой способ — запастись, а затем использовать экономно, сделав самостоятельно рукомойник из пластиковой бутылки и используя одноразовую посуду. Остается открытым вопрос гигиены и приготовления пищи.

Гигиена

Как отмечают на Wikihow, можно привести себя в порядок и малым количеством воды — трех стаканов воды достаточно. Для мытья волос горячую воду используют вместе с содой: три стакана воды на три столовых ложки соды. Этой смесью можно замочить волосы, расчесать, затем повторить и завернуть в полотенце. Для полоскания хватит пары стаканов воды, налитой в небольшой таз, чтобы окунуть туда волосы.

Если нужно вымыть тело — на три стакана горячей воды берут 1 чайную ложку соды. Тело протирают смесью, часто споласкивают ткань. Отметим, что серьезные загрязнения может убрать мыло не требующее смывания.

Актуальным будет использование влажных салфеток или сухого шампуня для волос. Если его нет — возможно применение крахмала как заменителя. Просто нанесите чуть больше чайной ложки на волосы и хорошо расчешите. Также советуют использовать дезодорант и носить не слишком тесную одежду, чтобы не потеть.

Питание

В случае отключения воды становится актуальным вопрос одноразовой посуды из пластика или картона. Без воды можно приготовить овощи, запекая их так, чтобы шкурка счищалась при употреблении. Если есть возможность — можно заранее заготовить или законсервировать полуфабрикаты и самостоятельные блюда. Чтобы не допустить обезвоживания важно пить, но если воды очень мало стоит помнить, что она есть в фруктах и овощах, например апельсинах. Воду из неизвестных источников стоит очищать и фильтровать перед употреблением. Важно не употреблять алкоголь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать в случае отключения газа — опыт оккупированных населенных пунктов показал, что еду можно готовить на костре. В случае отключения на краткое время электричества и газа может пригодиться ряд полезных изобретений, например, горелка и не только.