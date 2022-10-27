Советы на зиму: как согреться с помощь еды

Эндокринолог назвала список продуктов, которые помогут согреться

Приближается тяжелая для украинцев зима. Из-за войны, которую развязала рф, в эту холодную пору не исключены отключения тепла и электроэнергии. Поэтому людям советуют заранее утеплять свои дома и запасаться теплыми вещами. Однако согреться зимой можно еще и с помощью еды.

Врач-эндокринолог Наталья Самойленко рассказала "Сніданку з 1+1", какие продукты нужно употреблять, чтобы согреться холодной зимой и какую еду брать с собой в укрытия, чтобы сил и энергии хватило на целый день.

Согреться зимой помогут следующие продукты:

специи;

горчица, хрен;

рыба, мясо;

орехи/семечки;

сало.

Для того чтобы мы почувствовали тепло, нам необходимы концентраты энергии, которые содержат много калорий и при переваривании превращаются в энергию. К ним относятся жиры — сало, семечки, орехи, а также масла. Запас этих продуктов должен быть большим.

Помогут согреться зимой также и специи. Они ускоряют кровообращение и нам становится теплее.

Мясо, рыба, яйца — продукты животного происхождения. Они также должны присутствовать в ваших запасах еды.

Также эндокринолог посоветовала, какую еду можно брать с собой в укрытие, чтобы энергия не покидала вас целый день. В список продуктов входит семечки, орехи, специи (можно взять кусочек хлеба и сверху приправить специей). Мясной бульон можно взять с собой в термосе. От такого запаса продуктов вам будет тепло и вы останетесь сыты.

Медик подчеркнула, что для людей, имеющий проблемы с ЖКТ не рекомендуется употреблять слишком острые продукты.

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