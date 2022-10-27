Пять способов сохранить тепло в доме: лайфхаки, которые помогут сэкономить на счетах

Незамысловатые лайфхаки помогут не только не допускать холод, а и сократят счета за электроэнергию

В этом году в квартирах украинцев будет достаточно прохладно, минимальная температура может достигать 16 градусов тепла. Так что стоит заняться утеплением жилища до наступления морозов. Кроме того, уже сейчас наблюдаются перебои со светом, поэтому украинцы ищут пути экономии электричества.

Простые и понятные лайфхаки пригодятся вам, если вы хотите сохранить тепло в доме и сократить траты на "коммуналку". Издание Express поделилось пятью способами, которыми помогут обогреть дом этой зимой, уменьшив при этом затраты на энергию.

Используйте дневной свет

Старайтесь максимально использовать периоды яркого солнца в осенние и зимние месяцы, чтобы дольше сохранять тепло в доме. Убедитесь, что все шторы и жалюзи полностью открыты, чтобы свет, излучаемый солнцем, мог помочь нагреть разные комнаты в доме.

Максимально используйте пар для душа

Когда вы принимаете горячий душ, то ванная комната наполняется паром, который, в свою очередь, производит тепло. Так что можно оставлять дверь ванной открытой до, во время или после принятия душа, чтобы часть пара и тепла согревала окружающие помещения дома.

Не допускайте сквозняки

Любые участки, подверженные сквознякам, могут приносить холодный и выпускать теплый воздух. Убедитесь, что двери не пропускают сквозняки, для этого даже существует самодельные устройства, но защиту от сквозняков под дверь можно сделать и своими руками, о чем ранее писал "Телеграф".

Правильно расставьте мебель

Чтобы использовать как можно меньше энергии, убедитесь, что перед батареей нет предметов мебели, таких как диван. Это важно, так как мебель будет поглощать большую часть тепла, поэтому вместо этого оставьте радиаторы открытыми, так они смогут обогревать всю комнату.

Поместите шторы за радиатор

Когда в доме включены радиаторы, важно не допускать, чтобы шторы закрывали радиатор, так как это направит тепло к окну. Вместо этого убедитесь, что батарея находиться снаружи, аккуратно поместив шторы за радиатор, что поможет обогреть всю комнату.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще простые лайфхаки и привычки помогут повысить температуру в комнатах. А также мы писали, какие слои одежды нужно продумывать, чтобы зимой было тепло даже в самый ужасный "минус".