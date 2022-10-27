Простой и совершенно бесплатный лайфхак поможет сохранить тепло в вашем доме: что нужно сделать

Убрать ненужные теплопотери в комнате проще, чем вы думали

В этом году зима может оказаться для многих украинцев сложной и холодной, ведь власти уже предупредили о минимальной температуре в квартирах на уровне 16 градусов тепла. Поэтому стоит заранее утеплить окна, избавиться от сквозняков и сделать так, чтобы тепло от батарей могло свободно циркулировать по комнате.

Издание Express делится простым советом по энергосбережению, который поможет вам более эффективно обогреть дом. Об этом лайфхаке вы, возможно, и не подумали бы, речь идет о перестановке некоторой мебели.

Важно, чтобы тепло от радиаторов беспрепятственно проходило через дом. Суперпростое и совершенно бесплатное усовершенствование, которое вы можете сделать для того, чтобы ваш дом дольше оставался теплым — это перестановка большой мебели. Пусть этот способ повлияет на общий вид комнаты, но он действительно способствует эффективному обогреву жилплощади и с экономит деньги на счетах.

Если у вас есть большие предметы, такие как диваны, мультимедийные устройства или книжные шкафы, блокирующие радиаторы, вы оказываете себе медвежью услугу, поскольку все тепло будет поглощаться мебелью, а не свободно поступать в комнату. Стоит убрать эти громоздкие предметы от своих батарей, и теплый воздух будет правильно циркулировать по комнате. В этом и суть лайфхака: отодвиньте мебель от радиаторов, чтобы помочь теплу правильно перемещаться по дому.

Аналогичное правило действует и в отношении штор. Убедитесь, что они размещены за батареями, а не перед ними, что также может забирать столь необходимое тепло.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в обогреве дома в холодное время года выручит обогреватель. Его даже можно сделать из подручных средств. Если же вы запланировали покупку обогревателя, то обратите внимание на ряд характеристик этого бытового роприбора.