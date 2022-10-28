Назван распространенный миф об отоплении дома: эта привычка только забирает тепло

Маленький нюанс, который поможет удержать "плюс" в доме, касается дверей

Многие украинцы уже утепляют окна в доме, боясь замерзнуть зимой, потому как в некоторых квартирах температура в этом году будет доходить до минимума в 16 градусов тепла. Но стоит уделить внимание не только окнам, а и дверям в жилище.

Многие считают, что для сохранения тепла в комнатах, необходимо плотно закрывать все двери. Как пишет издание Express, это всего лишь распространённый миф. На самом же деле удержать "плюс" в жилище можно иным способом.

Вопреки распространенному мнению, закрытие всех дверей не способствует повышению энергоэффективности. На самом деле лучше следовать простому лайфхаку: оставить все внутренние двери открытыми при использовании центрального отопления.

Если же вы просто обогреваете одну комнату, то имеет смысл закрыть дверь, так как это поможет удержать тепло в конкретном помещении.

Добавим, что использование устройств для защиты от сквозняков может помочь еще больше сохранить тепло в определенных комнатах, поскольку предотвратит утечку теплого воздуха или проникновение через щель под дверью. Так называемые антисквозняки можно сделать из подручных средств, как ранее рассказывал "Телеграф".

Что касается помещений с источником тепла, например, камином или дровяной печью, то важно держать двери закрытыми. Это делается для того, чтобы удерживать тепло в единственной комнате, в которой вы находитесь в данный момент, а не выпускать его наружу.

Обеспечение надлежащей герметизации окон и дверей также полезно для максимального удержания тепла в вашем доме.

Как ранее сообщал "Телеграф", обогреватель может помочь решить проблему с холодом в доме. Его даже можно сделать своими руками. А также мы писали, на какие нюансы стоит обратить внимание при покупке обогревателя.