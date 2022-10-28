Гороскоп Таро на ноябрь 2022 для всех знаков: Близнецам пора попробовать новое, а Рыбам - выбраться из финансовой ямы

Конец осени многим принесет сюрпризы – как приятные, так и не очень

Ноябрь в 2022 году начнется с коридора затмений, что повлияет на ряд знаков Зодиака, — скажется это в целом и на событиях месяца.

"Телеграф" сделал расклад по картам Таро, что ждет каждый знак Зодиака в ноябре 2022 года.

Овен — перевернутая Восьмерка жезлов

В таком положении карта говорит, что Вы возможно слишком много на себя взвалили и в последний месяц осени перед Вами могут возникнуть внезапные помехи. Замедлитесь и делегируйте, что возможно, чтобы не наделать ошибок в суете.

Телец — перевернутая Тройка мечей

Второе название карты — Владыка печали, и в обычном положении она предупреждает о потерях и серьезных разочарованиях, но в перевернутом виде говорит, что удар будет не таким уж и сильным, — возможно, случится что-то плохое, к чему Вы были готовы, или что не так уж важно для Вас. В любом случае, Вы переживете это без серьезных последствий.

Близнецы — Паж кубков

Эта карта обещает новые эмоции и впечатления. Возможно, Вас ждут хорошие новости и приятные встречи. Не стесняйтесь пробовать новое, быть романтичным и рискованным, — удача на Вашей стороне.

Рак — перевернутый Иерофант

В этом положении карта говорит, что пришло время для нового и эксцентричного, — можете сменить образ, попробовать что-то эдакое в постели с любимым или же решиться на экспериментальный подход решения любой другой насущной проблемы, это обязательно пойдет Вам на пользу.

Лев — перевернутый Паж пентаклей

В течение ноября у Вас может быть бесшабашное, бунтарское настроение, из-за чего будет очень сложно даваться учеба и работа, и могут накатить приступы жалости к себе. Постарайтесь не накручивать, а то еще убедите себя, что против Вас весь мир.

Дева — перевернутая Двойка мечей

Возможно, какое-то время Вы пребывали в бездействии, пытаясь восстановить душевное равновесие, чтобы принять решение, как двигаться дальше, — в этом положении карта указывает, что решение принято и Вы будете двигаться дальше. Насколько удачным было это решение, покажет время.

Весы — Туз пентаклей

Это очень благоприятная карта, указывающая на то, что Ваши труды принесут результат и работа окупится. В ближайшее время она обещает Вам процветание и новые приобретения. Ждите хороших новостей касательно работы, бизнеса, собственности.

Скорпион — перевернутый Отшельник

Не надейтесь лишний раз на свои силы и не пренебрегайте советами тех, кто может быть опытнее Вас, — это может вылезти Вам боком в ноябре.

Стрелец — перевернутый Король кубков

В этом положении карта предупреждает, что в течение месяца Вы можете утратить что-то, а также повстречаться с бесчестностью, коварством и обманом. Будьте осторожны при общении с посторонними людьми, — кто-то из них может носить маску и оказаться на самом деле не тем, кем кажется.

Козерог — перевернутая Девятка кубков

В этом положении карта предупреждает, что Вы возможно не цените свой успех и достижения, и впустую растрачиваете деньги ради мимолетных удовольствий. Задумайтесь в ноябре об этом.

Водолей — перевернутая Семерка жезлов

В этом положении карта выступает предостережением — в ноябре у Вас могут возникнуть непредвиденные трудности, с которыми Вы можете не справиться. Также могут всплыть и другие неприятные новости.

Рыбы — перевернутая Пятерка пентаклей

В этом положении карта указывает, что в ноябре у Вас наконец могут разрешиться какие-то проблемы, связанные с деньгами и материальным достатком в целом. А если Вы сильно болели, возможно совсем скоро начнете выздоравливать.

Напомним, ранее "Телеграф" назвал самые осуждающие знаки Зодиака.