Как украинцы будут отдыхать в ноябре-2022: календарь выходных и праздников
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В ноябре жители страны отмечают ряд праздников. Среди них - День студента, День Достоинства и Свободы, День памяти жертв голодоморов
Последний осенний месяц 2022 года принесет украинцам немало государственных и профессиональных праздников. Сразу предупредим, что дополнительных выходных в ноябре не будет. Даже несмотря на то, что военное положение в Украине продлено до 21 ноября, в последнем месяце календарной осени по-прежнему будет 8 выходных дней и 22 рабочих.
"Телеграф" рассказывает, в каких числах будут выходные и рабочие дни в украинцев в ноябре 2022 года, а также, какие праздники будут отмечаться в этот осенний месяц.
Выходные в ноябре-2022 в Украине
Выходные: 5, 6, 12,13, 19, 20, 26, 27 ноября.
Рабочие дни: 1-4, 7-11, 14-18, 21-25, 28-30 ноября.
Дополнительные выходные: нет.
Сокращенные рабочие дни: нет.
Праздники в ноябре-2022 в Украине
3 ноября — День ракетных войск и артиллерии Украины, День инженерных войск Украины
4 ноября — День железнодорожника Украины
6 ноября — День освобождения Киева, День работника социальной сферы Украины
9 ноября — День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма
10 ноября — Международный день бухгалтерии, Всемирный день молодежи, Всемирный день науки
14 ноября — Всемирный день борьбы с сахарным диабетом
16 ноября — День работников радио, телевидения и связи, Международный день толерантности
17 ноября — Международный день студента, Всемирный день памяти жертв дорожных аварий
19 ноября — День работников гидрометеорологической службы, Международный день мужчин
20 ноября — Всемирный день ребенка
21 ноября — День Достоинства и Свободы, Всемирный день телевидения
22 ноября — День работников сельского хозяйства, Международный день сына
25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами
26 ноября — День памяти жертв голодоморов, Всемирный день информации
28 ноября — День работника финансового мониторинга
Ранее "Телеграф" писал, что уже в ноябре в Украине начнутся первые снега. Некоторые украинские области осадки обойдут, но в целом температура воздуха станет кардинально ниже.