Как украинцы будут отдыхать в ноябре-2022: календарь выходных и праздников

В ноябре жители страны отмечают ряд праздников. Среди них - День студента, День Достоинства и Свободы, День памяти жертв голодоморов

Последний осенний месяц 2022 года принесет украинцам немало государственных и профессиональных праздников. Сразу предупредим, что дополнительных выходных в ноябре не будет. Даже несмотря на то, что военное положение в Украине продлено до 21 ноября, в последнем месяце календарной осени по-прежнему будет 8 выходных дней и 22 рабочих.

"Телеграф" рассказывает, в каких числах будут выходные и рабочие дни в украинцев в ноябре 2022 года, а также, какие праздники будут отмечаться в этот осенний месяц.

Выходные в ноябре-2022 в Украине

Выходные: 5, 6, 12,13, 19, 20, 26, 27 ноября.

Рабочие дни: 1-4, 7-11, 14-18, 21-25, 28-30 ноября.

Дополнительные выходные: нет.

Сокращенные рабочие дни: нет.

Праздники в ноябре-2022 в Украине

Календарь праздников и выходных в ноябре 2022 года

3 ноября — День ракетных войск и артиллерии Украины, День инженерных войск Украины

4 ноября — День железнодорожника Украины

6 ноября — День освобождения Киева, День работника социальной сферы Украины

9 ноября — День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма

10 ноября — Международный день бухгалтерии, Всемирный день молодежи, Всемирный день науки

14 ноября — Всемирный день борьбы с сахарным диабетом

16 ноября — День работников радио, телевидения и связи, Международный день толерантности

17 ноября — Международный день студента, Всемирный день памяти жертв дорожных аварий

19 ноября — День работников гидрометеорологической службы, Международный день мужчин

20 ноября — Всемирный день ребенка

21 ноября — День Достоинства и Свободы, Всемирный день телевидения

22 ноября — День работников сельского хозяйства, Международный день сына

25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами

26 ноября — День памяти жертв голодоморов, Всемирный день информации

28 ноября — День работника финансового мониторинга

Ранее "Телеграф" писал, что уже в ноябре в Украине начнутся первые снега. Некоторые украинские области осадки обойдут, но в целом температура воздуха станет кардинально ниже.