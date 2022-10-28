Магнитные бури в ноябре: когда ожидать мощных колебаний
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В такие дни важно следить за своим самочувствием
Магнитные бури — явление довольно частое и встречается несколько раз в месяц, вызывая у людей ухудшение самочувствия или обострение хронических заболеваний. Предотвратить это возможно, если заранее знать дни, когда геомагнитная активность на Солнце будет зашкаливать. В ноябре этого года таких дней будет четыре.
"Телеграф" выяснил, что самая опасная магнитная буря ожидается в конце ноября, но и до этого колебания на Солнце могут вызвать неприятные ощущения.
Магнитные бури в ноябре 2022
- 11 ноября — ожидается магнитная буря мощной интенсивности, которая растянется на два дня и может привести к ухудшению самочувствия у людей с проблемами с давлением или сердечно-сосудистой системой.
- 15 ноября — будет несколько меньшая по интенсивности магнитная буря, которая продлится около 12 часов.
- 18 ноября — прогнозируется магнитная буря средней интенсивности, которая может привести к угнетению настроения или повысить раздражительность.
- 25 ноября — будет самая мощная за ноябрь магнитная буря, которая продлится несколько дней. На людях она отразится в виде сонливости и плохого настроения.
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