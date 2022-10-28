Магнитные бури в ноябре: когда ожидать мощных колебаний

В такие дни важно следить за своим самочувствием

Магнитные бури — явление довольно частое и встречается несколько раз в месяц, вызывая у людей ухудшение самочувствия или обострение хронических заболеваний. Предотвратить это возможно, если заранее знать дни, когда геомагнитная активность на Солнце будет зашкаливать. В ноябре этого года таких дней будет четыре.

"Телеграф" выяснил, что самая опасная магнитная буря ожидается в конце ноября, но и до этого колебания на Солнце могут вызвать неприятные ощущения.

Магнитные бури в ноябре 2022

11 ноября — ожидается магнитная буря мощной интенсивности, которая растянется на два дня и может привести к ухудшению самочувствия у людей с проблемами с давлением или сердечно-сосудистой системой.

— ожидается магнитная буря мощной интенсивности, которая растянется на два дня и может привести к ухудшению самочувствия у людей с проблемами с давлением или сердечно-сосудистой системой. 15 ноября — будет несколько меньшая по интенсивности магнитная буря, которая продлится около 12 часов.

— будет несколько меньшая по интенсивности магнитная буря, которая продлится около 12 часов. 18 ноября — прогнозируется магнитная буря средней интенсивности, которая может привести к угнетению настроения или повысить раздражительность.

— прогнозируется магнитная буря средней интенсивности, которая может привести к угнетению настроения или повысить раздражительность. 25 ноября — будет самая мощная за ноябрь магнитная буря, которая продлится несколько дней. На людях она отразится в виде сонливости и плохого настроения.

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