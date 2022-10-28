Никакой мороз не будет страшен: три способа сохранить тепло в доме

Чем ближе к зиме, тем холоднее может быть в жилищах

Зима в этом году может оказаться достаточно сложной, власти уже предупредили о минимальной температуре 16 градусов тепла в квартирах украинцев. Поэтому лучше заранее утеплить дом и подумать о том, как без лишних хлопот и затрат сохранить тепло в комнатах.

Как пишет издание Express, есть несколько лайфхаков, которые сделают температуру в доме более комфортной. Речь идет о нюанс при включении отопления и не только.

Включайте отопление в правильное время

Чтобы эффективно удерживать тепло в вашем доме, важно установить подходящий режим, это поможет максимально использовать энергию, за которую вы платите. Лучше всего включить отопление примерно за полчаса до того, как вы просыпаетесь, и примерно за полчаса до того, как возвращаетесь домой. Выключение тоже настройте за 30 минут перед тем, как больше не понадобится тепло.

Дело в том, что при включении обогрева требуется около 30 минут, чтобы батареи нагрелись, и столько же, чтобы остыли.

Закройте шторы и жалюзи

Около 40 процентов тепла в доме может уходить через окна и двери. Поэтому защита от сквозняков и обеспечение надлежащей герметизации окон и дверей так важны. Шторы и жалюзи невероятно эффективно удерживают тепло и блокируют сквозняки, поэтому обязательно задергивайте их, как только солнце садится, чтобы свести к минимуму потери тепла. Снова откройте их, как только взойдет солнце, это позволит солнечному свету проникать сквозь стеклянные панели.

Добавьте фольгу за радиаторы

Добавление теплоотражающего экрана может помочь сохранить "плюс" в доме. Поместите подложку из фольги за радиатор, это уменьшит количество уходящего тепла. Ранее "Телеграф" сообщал, что обязательно нужно сделать с батареями перед включением отопления.

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