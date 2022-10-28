Поминальные субботы и начало Рождественского поста: главные церковные праздники в ноябре-2022

В ноябре нет двунадесятых церковных праздников

Последний месяц осени несет с собой ряд важных праздников.

Больших церковных (двунадесятых) православных дат в ноябре нет. Их отсутствие компенсируют поминальные родительские субботы, которых в ноябре насчитывается две — это Дмитровская и Михайловская субботы.

Также в конце ноября начинается Рождественский пост – второй по важности и продолжительности после Великого поста.

Православный календарь на ноябрь-2022

Церковный православный календарь на ноябрь 2022

Согласно церковному календарю на ноябрь, самыми важными праздниками в этом месяце являются:

4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери

5 ноября — Поминальная Дмитровская родительская суббота

9 ноября — день преподобного Нестора Летописца Печерского

19 ноября — Михайловская поминальная суббота

21 ноября — день собора Архистратига Михаила и других Небесных Сил бесплотных

26 ноября — день Святого Иоанна Златоуста

28 ноября — начало Рождественского поста

Ранее "Телеграф" писал, что уже в ноябре в Украине начнутся первые снега. Некоторые украинские области осадки обойдут, но в целом температура воздуха станет кардинально ниже.