Поминальные субботы и начало Рождественского поста: главные церковные праздники в ноябре-2022
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В ноябре нет двунадесятых церковных праздников
Последний месяц осени несет с собой ряд важных праздников.
Больших церковных (двунадесятых) православных дат в ноябре нет. Их отсутствие компенсируют поминальные родительские субботы, которых в ноябре насчитывается две — это Дмитровская и Михайловская субботы.
Также в конце ноября начинается Рождественский пост – второй по важности и продолжительности после Великого поста.
Православный календарь на ноябрь-2022
Согласно церковному календарю на ноябрь, самыми важными праздниками в этом месяце являются:
4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери
5 ноября — Поминальная Дмитровская родительская суббота
9 ноября — день преподобного Нестора Летописца Печерского
19 ноября — Михайловская поминальная суббота
21 ноября — день собора Архистратига Михаила и других Небесных Сил бесплотных
26 ноября — день Святого Иоанна Златоуста
28 ноября — начало Рождественского поста
Ранее "Телеграф" писал, что уже в ноябре в Украине начнутся первые снега. Некоторые украинские области осадки обойдут, но в целом температура воздуха станет кардинально ниже.