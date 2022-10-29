Обогреватель своими руками из консервной банки: два очень дешевых способа

Радикальная мера подходит для краткосрочного обогрева – на несколько часов

Если зимой вы оказались в условиях, когда согреться привычным способом не получается — нет отопления или возможности развести огонь, на помощь приходят портативные самодельные обогреватели. При их использовании крайне важно соблюдать меры безопасности, о них рассказано ниже.

Среди самодельных обогревателей выделяются те, для которых не нужно много предметов. Их основа — консервная банка.

Обогреватель на спирту

Для него вам понадобится чистая консервная банка, медицинский или изопропиловый спирт и рулон туалетной бумаги. Все предельно просто — бумагу кладут в банку, заливают спиртом, чтобы он ее пропитал и все — осталось только зажечь алкоголь. Бумага в этом случае выступает как фитиль.

Обогреватель на свечках

Тут также нужна консервная чистая банка, небольшие свечи в железных поддонах (такие подаются в магазинах пачками, их высота — до 1,5 см), спички. Собрать обогреватель просто — нужно поставить банку на ровную огнеупорную поверхности и зажечь внутри 3-4 свечи. Такого обогревателя хватит на несколько часов. Автор лайфхака Дженнифер Абель использовала в качестве подставки поддон из микроволновки.

Меры предосторожности

Любые способы обогрева, связанные с открытым огнем, требуют осторожности и соблюдения правил безопасности:

Держите его подальше от стен, штор, кроватей и любых легковоспламеняющихся материалов.

Нагреватели должны находиться в месте, где их нельзя опрокинуть детям или домашним животным.

В помещении должна быть хорошая вентиляция.

Используйте изолирующий слой между поверхностью и обогревателем — например в способе выше это поддон от микроволновки. Это может быть кирпич.

Не используйте самодельные обогреватели в детской комнате.

Не спите с включенными обогревателями, так как это может привести к пожару.

Многие способы самодельного обогрева — опасны из-за угарного газа и их нужно использовать только взрослым и с осторожностью. Ранее "Телеграф" рассказывал, как улучшить микроклимат дома и контролировать температуру с помощью нехитрых манипуляций с домашней утварью. Если с отоплением совсем плохо — можно воспользоваться советами туристов и их лайфхаками выживания.