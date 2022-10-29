Как сохранить тепло в квартире? Топ-5 практических советов

Оптимизировав вопросы теплопотерь в квартире и многоэтажном доме, можно снизить затраты на отопление зимой

По прогнозам, в Украине на фоне войны ожидается один из самых сложных отопительных сезонов. Поэтому жителям страны будет полезно знать, какими способами можно предотвратить утечку такого драгоценного тепла в своих квартирах и не замерзнуть.

Теплопотери часто незаметны невооруженным глазом, пишет The Page. Чтобы избежать их, следует воспользоваться способами, которые помогут тепло задерживать в квартирах подольше.

Заменить окна и двери в квартире

Старые деревянные окна следует заменить металлопластиковыми. Лучше выбирать двухкамерные стеклопакеты, которые заполненные инертным газом, с разной толщиной камер. Существенно уменьшает теплопотери изнутри помещения энергосберегающее напыление на стекле.

Заменить окна и двери в подъезде

Замена окон в подъезде на металлопластиковые может снизить теплопотери на 15%. Если реальная температура повышается до 5 градусов, стоит утеплить и двери — можно улучшить их герметичности.

Проверка вентиляции

Раньше в старых квартирах пробивали сквозные дырки для вытяжки или неправильно установленные клапаны, что позволяет заходить холоду с улицы. Во избежания потери тепла можно установить рекуперативную систему вентиляции.

Проверка подвала и последних этажей

Обязательно следует исследовать в доме подвалы, последние этажи и крышу. В среднем, утечка тепла из-за неутепленного чердака составляет 15-20%.

Утепление стен

Доля теплопотерь через стены может составлять до 40%. Стоит рассмотреть вариант утепления стен снаружи. Кирпичные, бетонные и фундаментные стены утепляют двумя способами – навесной фасад и "мокрая" штукатурка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сохранить тепло в доме, не затрачивая при этом никаких денег и средств. Также мы развенчали мифы об отоплении, в которые верят многие украинцы.