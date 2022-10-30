Как правильно топить дровами, чтобы использовать меньше поленьев: полезные советы

Пользуясь этими советами, можно значительно сэкономить дрова.

Зима 2022/2023 ожидается достаточно сложной, особенно для тех украинцев, которые проживают в квартирах. Хотя жителям частных домов, которые могут обогревать дом дровами, в принципе также не позавидуешь, ведь цена на "горючее" также возросла. Однако и из этой ситуации можно выйти с экономией — главное правильно топить, тогда и в доме будет тепло, и дров будет уходить меньше.

Полезными лайфхаками и советами, которые помогут обогреть дом используя минимальное количество дров, пишет prostoway. Придерживаясь этих правил, вам удастся провести зиму в тепле и уюте.

Как правильно топить дровами, чтобы сэкономить

Первое, что нужно сделать — прочистить дымоход и удалить остатки пепла из поддувала, чтобы после дым не шел в помещение.

Второе — нужно правильно подготовить дрова, которыми нужно растапливать. Они должны быть сухими, негрубыми и из тех пород, которые быстро загораются. Это может быть сосна, ель, тополь или липа. Обязательно следите за тем, как вы укладываете дрова: бумага, изрубленные ветки, хвоя, более грубые поленья, в конце толстые поленья.

Третье — когда часть дров прогорит, следует положить дрова более твердых пород. К примеру дуб, акацию, клен, яблоню или орех, и не совсем сухие грубые поленья. Такие поленья помогут долго удерживать температуру. Поддувало при этом следует максимально прикрыть.

Также высокую температуру дает ореховая скорлупа, опилки, хвоя, лузги из зерна. Однако стоит отметить, что их нельзя бросать одновременно и много.

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