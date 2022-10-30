Как правильно топить дровами, чтобы использовать меньше поленьев: полезные советы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Пользуясь этими советами, можно значительно сэкономить дрова.
Зима 2022/2023 ожидается достаточно сложной, особенно для тех украинцев, которые проживают в квартирах. Хотя жителям частных домов, которые могут обогревать дом дровами, в принципе также не позавидуешь, ведь цена на "горючее" также возросла. Однако и из этой ситуации можно выйти с экономией — главное правильно топить, тогда и в доме будет тепло, и дров будет уходить меньше.
Полезными лайфхаками и советами, которые помогут обогреть дом используя минимальное количество дров, пишет prostoway. Придерживаясь этих правил, вам удастся провести зиму в тепле и уюте.
Как правильно топить дровами, чтобы сэкономить
- Первое, что нужно сделать — прочистить дымоход и удалить остатки пепла из поддувала, чтобы после дым не шел в помещение.
- Второе — нужно правильно подготовить дрова, которыми нужно растапливать. Они должны быть сухими, негрубыми и из тех пород, которые быстро загораются. Это может быть сосна, ель, тополь или липа. Обязательно следите за тем, как вы укладываете дрова: бумага, изрубленные ветки, хвоя, более грубые поленья, в конце толстые поленья.
- Третье — когда часть дров прогорит, следует положить дрова более твердых пород. К примеру дуб, акацию, клен, яблоню или орех, и не совсем сухие грубые поленья. Такие поленья помогут долго удерживать температуру. Поддувало при этом следует максимально прикрыть.
- Также высокую температуру дает ореховая скорлупа, опилки, хвоя, лузги из зерна. Однако стоит отметить, что их нельзя бросать одновременно и много.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как улучшить микроклимат дома и контролировать температуру с помощью нехитрых манипуляций с домашней утварью. Если с отоплением совсем плохо — можно воспользоваться советами туристов и их лайфхаками выживания.