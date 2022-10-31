Какие три "вора" крадут тепло в вашем доме: нужно знать каждому украинцу

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С приближением зимы многие украинцы ищут способы сохранить тепло в доме.

Тепло может покидать ваше жилище разными путями, в том числе через плохую теплоизоляцию и некачественный пол. Эксперты по отоплению рассказали о распространенных проблемах, из-за которых температура воздуха в вашем доме может значительно снижаться даже если отопление включено, пишет express.

1. Плохая теплоизоляция стен

Низкокачественная теплоизоляция стен может вызвать колоссальные 35-40% потерь тепла в домах. Утепление полых стен — это простой и относительно недорогой процесс, при котором полости ваших стен заполняются изоляционным материалом, что дольше сохраняет тепло.

2. Некачественное напольное покрытие

Дома могут терять около 10% тепла через пол.

Электрическое утепление пола – это дополнительный источник тепла. Это означает, что для обогрева вашего дома может потребоваться меньше энергии. Тем не менее такое утепление пола может быть дорогим в установке и эксплуатации.

3. Плохая теплоизоляция окон

Дом может терять около 10% тепла через окна. К сожалению, ремонт оконных стекол или установка новых окон – не самое простое и дешевое занятие.

В качестве временного решения вы можете использовать герметик, чтобы заделать любые заметные трещины возле ваших окон, и использовать заполнитель зазоров, чтобы легко скрыть любые крошечные щели, которые могут проходить вдоль ваших окон и впускать холодный воздух.

Если ваши окна нуждаются в обновлении, лучше всего заменить их вторичным остеклением, чтобы предотвратить холодные сквозняки и со временем сэкономить на счетах. Они также могут помочь улучшить звукоизоляцию во всем доме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сохранить тепло в доме, не затрачивая при этом никаких денег и средств. Также мы развенчали мифы об отоплении, в которые верят многие украинцы.