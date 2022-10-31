Не только обогреватель: три способа сохранить тепло в доме этой зимой

Есть дешевые альтернативы, которые помогут согреться зимой в холодном жилище

В этом году зима может оказаться непростой для многих украинцев, температура в некоторых квартирах может доходить лишь до 16 градусов тепла. Поэтому многие заранее занялись утеплением домов, к тому же, это может сделать не очень дорого и с помощью подручных средств.

О лайфхаках, которые помогут согреться в холодом жилище и даже сэкономить, рассказывает издание Express. Три экономичных способа, включая создание самодельного обогревателя, удержат тепло в комнатах.

Самодельный обогреватель

Это отличный способ согреться без траты энергии. Одна свеча может нагреть до трех цветочных горшков из керамики или глины благодаря медленному нагреву материала и хорошему сохранению тепла. Только следите за обогревателем при использовании, так как открытый огонь может представлять угрозу безопасности для маленьких детей или домашних животных, которые могут обжечься или опрокинуть его и потенциально вызвать пожар.

Обогреватель из подручных предметов

Полки над радиатором

Добавление полки непосредственно над радиатором повышает его способность распределять тепло более равномерно. Установка полки действует как барьер, помогая отводить тепло от батареи, а не подниматься к потолку. Этот метод особенно полезен, если у вас есть радиаторы, расположенные прямо под окном.

Такое изделие отлично впишется в интерьер

Шторы

Значительное количество тепла теряется через окна дома, но есть простой способ уменьшить эти потери — шторы. Задергивание штор в сумерках может снизить потери тепла примерно на 15-17 процентов. Жалюзи, с другой стороны, снижают потери тепла на 13-14 процентов. Окна дома пропускают много тепла, но шторы — отличный способ предотвратить это. Кроме того, барьер, созданный более тяжелыми портьерами, остановит поток воздуха из окна. Шторы помогают удерживать тепло, ограничивая поток воздуха между теплыми и холодными частями комнаты.

Хотя шторы отлично удерживают тепло, их также необходимо открывать в солнечные дни, чтобы пропускать солнечный свет. Естественное тепло от солнечного света, проникающего в дом, может уменьшить нагрузку на счета за электроэнергию. Это особенно важно, если окно выходит на южную сторону, так как в дом будет попадать больше прямых солнечных лучей. Открывайте шторы, как только на них упадет свет, чтобы максимально использовать солнечное тепло.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нужно устроить небольшую перестановку в доме и как это поможет избежать теплопотерь. А также мы писали, из чего можно сделать сухую грелку, если нужно срочно согреться.