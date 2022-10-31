Не только обогреватель: три способа сохранить тепло в доме этой зимой
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Есть дешевые альтернативы, которые помогут согреться зимой в холодном жилище
В этом году зима может оказаться непростой для многих украинцев, температура в некоторых квартирах может доходить лишь до 16 градусов тепла. Поэтому многие заранее занялись утеплением домов, к тому же, это может сделать не очень дорого и с помощью подручных средств.
О лайфхаках, которые помогут согреться в холодом жилище и даже сэкономить, рассказывает издание Express. Три экономичных способа, включая создание самодельного обогревателя, удержат тепло в комнатах.
Самодельный обогреватель
Это отличный способ согреться без траты энергии. Одна свеча может нагреть до трех цветочных горшков из керамики или глины благодаря медленному нагреву материала и хорошему сохранению тепла. Только следите за обогревателем при использовании, так как открытый огонь может представлять угрозу безопасности для маленьких детей или домашних животных, которые могут обжечься или опрокинуть его и потенциально вызвать пожар.
Полки над радиатором
Добавление полки непосредственно над радиатором повышает его способность распределять тепло более равномерно. Установка полки действует как барьер, помогая отводить тепло от батареи, а не подниматься к потолку. Этот метод особенно полезен, если у вас есть радиаторы, расположенные прямо под окном.
Шторы
Значительное количество тепла теряется через окна дома, но есть простой способ уменьшить эти потери — шторы. Задергивание штор в сумерках может снизить потери тепла примерно на 15-17 процентов. Жалюзи, с другой стороны, снижают потери тепла на 13-14 процентов. Окна дома пропускают много тепла, но шторы — отличный способ предотвратить это. Кроме того, барьер, созданный более тяжелыми портьерами, остановит поток воздуха из окна. Шторы помогают удерживать тепло, ограничивая поток воздуха между теплыми и холодными частями комнаты.
Хотя шторы отлично удерживают тепло, их также необходимо открывать в солнечные дни, чтобы пропускать солнечный свет. Естественное тепло от солнечного света, проникающего в дом, может уменьшить нагрузку на счета за электроэнергию. Это особенно важно, если окно выходит на южную сторону, так как в дом будет попадать больше прямых солнечных лучей. Открывайте шторы, как только на них упадет свет, чтобы максимально использовать солнечное тепло.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нужно устроить небольшую перестановку в доме и как это поможет избежать теплопотерь. А также мы писали, из чего можно сделать сухую грелку, если нужно срочно согреться.