Какими продуктами стоит запастись на зиму: базовый набор, спасающий жизнь

Особое внимание стоит обратить на продукты, для хранения которых не нужен холодильник.

Из-за обстрелов рф по объектам энергетики, украинцам обещают довольно сложную зиму, поэтому стоит к ней хорошенько подготовиться. И обязательно приготовить "стратегический запас продуктов", о котором мы и хотим поговорить далее.

Эксперт по питанию, фуд-терапевт и нутрициолог Анастасия Голобородько на своей странице в Инстаграм подробно рассказала, какие запасы желательно подготовить на зиму. Более того, она удобно разделила всю еду на отдельные блоки по жизненно необходимым макронутриентам.

Анастасия отмечает, что в идеале остаточно закупить хотя бы по 2–3 позиции из каждого блока, однако даже одна намного лучше, чем вообще ничего. Также отдельно стоит позаботиться о запасе питьевой водой из расчета 2–3 литра на одного человека. Техническая вода и вода для готовки запасается отдельно.

Запас продуктов на зиму

Белковые продукты:

Мясо в консервах. Это может быть птица, красное мясо, субпродукты. Например, печень и сало.

Рыба в консервах. Например, рыба в растительном масле, томатном соусе (сардины) или рассоле.

Консервированные бобовые. Это фасоль в масле или томатном соке, нут, чечевица.

В виде консервы можно купить также готовый бульон. Также он продается в концентрированном порошке или кубиках.

Ореховые пасты — отличный источник жиров и белков.

Протеиновые батончики — маст-хэв в продуктовых запасах.

Сушеное мясо, рыба и соевые продукты.

Молочные продукты питания:

сухое молоко (сухое соевое и другое альтернативное),

сгущенное молоко,

белковые смеси (спортивного питания, смеси запасы БАД магазинов и аптек, ВСАА, сывороточный протеин в форме порошка) когда есть вода.

Овощи:

консервированные овощи (в тушеном виде "икры" и в виде домашних заготовок),

томатная паста (концентрированная),

консервы горох, кукуруза,

свекла, морковь,

корнеплоды (по доступности любые – корень сельдерея, петрушки – все корнеплоды долго сохраняются и, кроме картофеля, употребляются в сыром виде),

сухое картофельное пюре.

Зерновые культуры:

крекеры, хлебцы (плоские, тонкие, как пенопласт, только потом сухари и лапша быстрого приготовления),

сухие хлопья готовы к употреблению (мультизлак, кукурузные, рисовые – любые готовые завтраки),

ячмень, перловая, нешлифованный рис, гречка, пшено — цельнозерновые длительного насыщения — когда есть вода и возможность кипятить,

чечевица и колотый горох, пропаренный рис и каши быстрого приготовления – 2-минутное приготовление когда есть вода и возможность кипятить.

Фрукты и сладости:

чорнослив,

родзинки,

курага,

фініки,

джеми та варення,

желе у пакетах (желатин, цукор),

печиво,

консервовані фрукти в сиропі,

мед та цукор,

цукерки-льодяники.

Источники жиров:

растительные масла как дополнительный источник насыщения,

орехи и семена в любом виде (сыром, жареном), арахис.

Напомним, министр аграрной промышленности Украины Николай Сольский ранее призвал украинцев в вопросе формирования запасов еды руководствоваться здравым смыслом и не сметать все с полок магазинов.