Какими продуктами стоит запастись на зиму: базовый набор, спасающий жизнь
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Особое внимание стоит обратить на продукты, для хранения которых не нужен холодильник.
Из-за обстрелов рф по объектам энергетики, украинцам обещают довольно сложную зиму, поэтому стоит к ней хорошенько подготовиться. И обязательно приготовить "стратегический запас продуктов", о котором мы и хотим поговорить далее.
Эксперт по питанию, фуд-терапевт и нутрициолог Анастасия Голобородько на своей странице в Инстаграм подробно рассказала, какие запасы желательно подготовить на зиму. Более того, она удобно разделила всю еду на отдельные блоки по жизненно необходимым макронутриентам.
Анастасия отмечает, что в идеале остаточно закупить хотя бы по 2–3 позиции из каждого блока, однако даже одна намного лучше, чем вообще ничего. Также отдельно стоит позаботиться о запасе питьевой водой из расчета 2–3 литра на одного человека. Техническая вода и вода для готовки запасается отдельно.
Запас продуктов на зиму
Белковые продукты:
- Мясо в консервах. Это может быть птица, красное мясо, субпродукты. Например, печень и сало.
- Рыба в консервах. Например, рыба в растительном масле, томатном соусе (сардины) или рассоле.
- Консервированные бобовые. Это фасоль в масле или томатном соке, нут, чечевица.
- В виде консервы можно купить также готовый бульон. Также он продается в концентрированном порошке или кубиках.
- Ореховые пасты — отличный источник жиров и белков.
- Протеиновые батончики — маст-хэв в продуктовых запасах.
- Сушеное мясо, рыба и соевые продукты.
Молочные продукты питания:
- сухое молоко (сухое соевое и другое альтернативное),
- сгущенное молоко,
- белковые смеси (спортивного питания, смеси запасы БАД магазинов и аптек, ВСАА, сывороточный протеин в форме порошка) когда есть вода.
Овощи:
- консервированные овощи (в тушеном виде "икры" и в виде домашних заготовок),
- томатная паста (концентрированная),
- консервы горох, кукуруза,
- свекла, морковь,
- корнеплоды (по доступности любые – корень сельдерея, петрушки – все корнеплоды долго сохраняются и, кроме картофеля, употребляются в сыром виде),
- сухое картофельное пюре.
Зерновые культуры:
- крекеры, хлебцы (плоские, тонкие, как пенопласт, только потом сухари и лапша быстрого приготовления),
- сухие хлопья готовы к употреблению (мультизлак, кукурузные, рисовые – любые готовые завтраки),
- ячмень, перловая, нешлифованный рис, гречка, пшено — цельнозерновые длительного насыщения — когда есть вода и возможность кипятить,
- чечевица и колотый горох, пропаренный рис и каши быстрого приготовления – 2-минутное приготовление когда есть вода и возможность кипятить.
Фрукты и сладости:
- чорнослив,
- родзинки,
- курага,
- фініки,
- джеми та варення,
- желе у пакетах (желатин, цукор),
- печиво,
- консервовані фрукти в сиропі,
- мед та цукор,
- цукерки-льодяники.
Источники жиров:
- растительные масла как дополнительный источник насыщения,
- орехи и семена в любом виде (сыром, жареном), арахис.
Напомним, министр аграрной промышленности Украины Николай Сольский ранее призвал украинцев в вопросе формирования запасов еды руководствоваться здравым смыслом и не сметать все с полок магазинов.