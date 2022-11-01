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Какими продуктами стоит запастись на зиму: базовый набор, спасающий жизнь

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Главный акцент нужно сделать на консервах и сушеных продуктах
Главный акцент нужно сделать на консервах и сушеных продуктах. Фото pexels.com

Особое внимание стоит обратить на продукты, для хранения которых не нужен холодильник.

Из-за обстрелов рф по объектам энергетики, украинцам обещают довольно сложную зиму, поэтому стоит к ней хорошенько подготовиться. И обязательно приготовить "стратегический запас продуктов", о котором мы и хотим поговорить далее.

Эксперт по питанию, фуд-терапевт и нутрициолог Анастасия Голобородько на своей странице в Инстаграм подробно рассказала, какие запасы желательно подготовить на зиму. Более того, она удобно разделила всю еду на отдельные блоки по жизненно необходимым макронутриентам.

Анастасия отмечает, что в идеале остаточно закупить хотя бы по 2–3 позиции из каждого блока, однако даже одна намного лучше, чем вообще ничего. Также отдельно стоит позаботиться о запасе питьевой водой из расчета 2–3 литра на одного человека. Техническая вода и вода для готовки запасается отдельно.

Запас продуктов на зиму

Белковые продукты:

  • Мясо в консервах. Это может быть птица, красное мясо, субпродукты. Например, печень и сало.
  • Рыба в консервах. Например, рыба в растительном масле, томатном соусе (сардины) или рассоле.
  • Консервированные бобовые. Это фасоль в масле или томатном соке, нут, чечевица.
  • В виде консервы можно купить также готовый бульон. Также он продается в концентрированном порошке или кубиках.
  • Ореховые пасты — отличный источник жиров и белков.
  • Протеиновые батончики — маст-хэв в продуктовых запасах.
  • Сушеное мясо, рыба и соевые продукты.

Молочные продукты питания:

  • сухое молоко (сухое соевое и другое альтернативное),
  • сгущенное молоко,
  • белковые смеси (спортивного питания, смеси запасы БАД магазинов и аптек, ВСАА, сывороточный протеин в форме порошка) когда есть вода.

Овощи:

  • консервированные овощи (в тушеном виде "икры" и в виде домашних заготовок),
  • томатная паста (концентрированная),
  • консервы горох, кукуруза,
  • свекла, морковь,
  • корнеплоды (по доступности любые – корень сельдерея, петрушки – все корнеплоды долго сохраняются и, кроме картофеля, употребляются в сыром виде),
  • сухое картофельное пюре.

Зерновые культуры:

  • крекеры, хлебцы (плоские, тонкие, как пенопласт, только потом сухари и лапша быстрого приготовления),
  • сухие хлопья готовы к употреблению (мультизлак, кукурузные, рисовые – любые готовые завтраки),
  • ячмень, перловая, нешлифованный рис, гречка, пшено — цельнозерновые длительного насыщения — когда есть вода и возможность кипятить,
  • чечевица и колотый горох, пропаренный рис и каши быстрого приготовления – 2-минутное приготовление когда есть вода и возможность кипятить.

Фрукты и сладости:

  • чорнослив,
  • родзинки,
  • курага,
  • фініки,
  • джеми та варення,
  • желе у пакетах (желатин, цукор),
  • печиво,
  • консервовані фрукти в сиропі,
  • мед та цукор,
  • цукерки-льодяники.

Источники жиров:

  • растительные масла как дополнительный источник насыщения,
  • орехи и семена в любом виде (сыром, жареном), арахис.

Напомним, министр аграрной промышленности Украины Николай Сольский ранее призвал украинцев в вопросе формирования запасов еды руководствоваться здравым смыслом и не сметать все с полок магазинов.

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#Питание #Еда #Запасы