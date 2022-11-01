Готовимся к холодам: список вещей, которые обязательно должны быть в вашем доме зимой

Список необходимых покупок на зиму

Украинцы готовятся к очень сложной зиме. В связи с войной и постоянными обстрелами со стороны рф, могут произойти перебои с отоплением и электроэнергией. Поэтому необходимо начинать свой дом заранее.

Важно закупить все необходимые вещи, чтобы в случае перебоев с отоплением не мерзнуть в холодном доме, передает ТСН.

Одежда и обувь

Самый просто способ согреться, когда в доме нет отопления — тепло одеться. Для этого лучше всего использовать принцип многослойности одежды, где первый слой — термобелье, второй — свитера или теплые кофты, а третий — куртка.

Позаботьтесь о том, чтобы приобрести к зиме теплые домашние вещи: халат, тапочки, носки, пижаму.

Также следует подумать о теплой обуви и стельках. Для того чтобы ноги оставались в тепле даже в сильный холод, можно приобрести стельки с подогревом. Они бывают аккумуляторными или химическими. Первые можно использовать многократно, но они во многом зависят от наличия электричества в доме. Химические стельки работают благодаря реакциям, происходящим внутри. Однако они являются одноразовыми.

Заменители отопления

В случае, если отопление будет отключено, дома необходимо иметь альтернативные источники тепла. Если вы живете в частном доме, нужно иметь котел, генератор, дрова и солярку. Запасаться этими вещами лучше заранее.

Для тех, кто живет в квартирах, лучше всего задуматься о покупке электрообогревателя. Если будут перебои с электроэнергией и вы не сможете им пользоваться, нужно также закупить грелки, термосы и теплые одеяла.

Утепление дома и освещение

Если у вас не утеплены окна и нет возможности сделать это сейчас, можно приобрести специальный утеплитель окон. Также не будет лишним в доме спальный мешок. Если отопление будет отключено, он не даст вам замерзнуть ночью.

Для освещения пригодятся свечи, фонарики, спички и зажигалки.

Еда и лекарства

Запасы еды на зиму также лучше сделать заранее. Лучше всего купить консервы, сушеные фрукты, энергетические батончики, макароны, крупы, соль, сахар, печенье, орехи, супы, каши быстрого приготовления Большая часть запасов должна составлять еда, которую не нужно готовить.

В список медикаментов нужно внести активированный уголь, жаропонижающие, обезболивающие, противовирусные препараты. Также необходимо иметь в аптечке, йод, вату, пластыри.

Бытовая химия и косметика

В список покупок необходимо также внести шампунь, мыло, туалетную бумагу, моющие средства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о простом и бесплатном способе сохранить тепло в доме.

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