Стоит быть максимально осторожными: два знака Зодиака в 2023 году ждут неприятности

Этим двоим не стоит рассчитывать на привилегии от хозяина 2023 года.

Новый 2023 год пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика, и, несмотря на то, что это животное достаточно милое, оно таки решило подпортить жизнь некоторым знакам Зодиака.

Астрологи отмечают, что таких "счастливчиков" в новом году будет всего два. Ими стали люди, рожденные под созвездиями Тельцов и Дев.

Телец

Представителям этого знака Зодиака стоит готовиться к тому, что у них начнутся проблемы на работе: из-за разногласий с начальством, вам вероятней всего придется уйти с работы. Однако переживать не стоит — новое место работы найдется достаточно быстро. Что ждет представителей знака в эту пятницу, узнайте в гороскопе Тельца на 2 ноября.

Дева

У этого знака Зодиака будет все вполне нормально, и даже появится возможность улучшить свое финансовое положение. Однако именно из-за этого и появятся проблемы. Большой объем работы отложит любовные дела "на второй план", из-за чего могут начаться неурядицы со второй половинкой. Также стоит быть максимально осторожными при денежных вложениях. Что подготовили звезды Девам, расскажет гороскоп на сегодня.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут готовиться к "полосе везения" в ноябре.