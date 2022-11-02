Как ухаживать за волосами и кожей зимой: полезные советы, как сохранить красоту в холода

В холодное время года волосы и кожа требуют особого внимания.

Зима вместе с холодом и морозом — это всегда стресс для нашей кожи и волос, поэтому в это время за ними нужно правильно ухаживать. Недостаточно просто спрятаться за шапкой и шарфом, о стильных вариантах которых мы также писали ранее, а нужно провести комплексный уход. Что делать — читайте далее.

Главные "враги" волос и кожи зимой — это мороз и ветер, которые "работают" на улице, а в теплом обогреваемом помещении их сменяет сухой воздух. Чтобы избежать шелушения или чрезмерной жирности кожи и волос, нужно придерживаться следующих "правил", пишет lifehacker.

Зимний уход за кожей и волосами: "правила" и советы

Кожу обязательно нужно увлажнять — увлажняющий крем желательно наносить за час до выхода на улицу, чтобы он полностью впитался.

Также в увлажнении нуждаются и волосы — кондиционер после мытья, увлажняющие маски и средства на основе масел для кончиков волос помогут шевелюре не стать соломой.

Обратите внимание на средства с более насыщенными текстурами.

Применяйте очищающие маски максимум два раза в неделю.

Вместо горячей ванны лучше принимать теплый душ.

Крем для тела лучше наносить на еще влажную кожу.

Чтобы быстрее смягчить кожу рук, нанесите толстым слоем крем или масло и наденьте хлопчатобумажные перчатки. Процедуру лучше всего делать перед сном.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сократить расходы электричества зимой, а также как подготовить себя к блэкаутам.