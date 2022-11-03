Как правильно одеться зимой, чтобы были не страшны ни мороз, ни ветер

Тепло может обеспечить многослойность и влагозащита одежды

Про способ одеваться зимой, используя три слоя одежды знают многие. Но такой вариант должен быть очень динамичным, особенно в тех городах, где нет стойких морозов, а зима в основном влажная и ветреная.

Сайт Wikihow предлагает ориентироваться на подбор одежды в Чикаго — городе, которы в США многие считают очень холодным и некомфортным зимой. Все из-за эффекта от озера и сильного ветра. Многие выбирают выходить на улицу как можно реже, но если это приходиться делать — одеваются особым образом.

После того как температура упала ниже -6 градусов по Цельсию — настало время носить не менее двух слоев. Это включает в себя также и перчатки и носки. Носить очень теплую куртку сверху легкой одежды не поможет — при потении тело охладиться.

Вместо обычной шапки рекомендуют выбрать модели типа авиаторов, которые застегиваются на подбородке, капора или балаклавы — тогда ветер не страшен, особенно в сочетании с капюшоном.

Супер теплая куртка может вызвать обильное потоотделение, что при ветре поможет быстрому охлаждению. Если в вашем городе влажно — лучше выбрать куртку средней плотности с защитой от дождя и снега, под нее надеть толстовку, а уже затем нижний слой. Его в свою очередь лучше заправить в штаны, чтобы не дуло в спину.

Под штаны тоже лучше пододеть термобелье — если температура опустилась ниже -10, то стоит обратить внимание на зимние варианты. Альтернативой может стать ношение зимних спортивных штанов сверху от обычных леггинсов или тонких спортивок. Заправлять нижние штаны в носки зимой полезно, чтобы не промерзала щиколотка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Финляндии в качестве термобелья не носят хлопок — он не подходит для сильных морозов, а предпочитают шерсть. Среди моделей, которые подходят для украинских погодных условий можно найти немало модных, отвечающих зимним трендам 2022-2023 года.