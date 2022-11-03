Почему нельзя долго смотреть в зеркало: примета предупреждает об опасности

Зеркальные поверхности обладают способностью поглощать энергию людей

Существует бесконечное множество примет о зеркалах. В народных поверьях они всегда ассоциировались с чем-то потусторонним. Наверняка, вы когда-то слышали от своих бабушек, что долго смотреться в зеркало нельзя. А почему — расскажет примета.

Почему нельзя долго смотреть на свое отражение

Зеркальные поверхности обладают способностью поглощать энергию людей, поэтому чем дольше вы смотрите на свое отражение, тем больше вашей жизненной энергии забирает зеркало. Больным людям лучше вовсе не подходить к зеркалу, иначе оно заберет оставшиеся энергетические запасы, из-за чего человек будет чувствовать себя еще хуже, пишет slovofraza.com.

Представительницам прекрасного пола, которые могут часами наносить макияж или делать прическу перед зеркалом, необходимо сократить время пребывания перед этим предметом. Зеркала забирают женскую энергию, и со временем это может негативно отразиться на внешнем виде женщины.

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