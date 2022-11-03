Шесть способов сохранить тепло в доме и уменьшить счета за отопление: простые лайфхаки

Несколько советов о том, как сделать дом более уютным и теплым, не включая отопление

В этом году зима может оказаться довольно непростой для многих украинцев. В некоторых квартирах температура будет достигать всего 16 градусов. Поэтому подумать об утеплении жилища стоит до наступления стабильного "минуса".

Как пишет издание Express, есть много способов, которые помогут согреть дом этой зимой. Эффективные лайфхаки касаются как оптимальной температуры в помещении, так и специальных матрасов. А еще один метод утепления поясняет, почему никогда не следует сушить белье на батарее.

Утепленная постель

Многие выбирают классические белые хлопчатобумажные простыни, когда нужно застелить кровать, но зима — это прекрасная возможность добавить немного цвета и текстуры, уютные слои и роскошные ткани, такие как шерсть или бархат.

Рекомендуется сочетать различные пледы разных текстур и дополнительных цветов. Доказано, что слои удерживают тепло и могут стать идеальным завершающим штрихом красиво оформленной кровати. Смена пухового одеяла на более теплое в холодные месяцы также может помочь вам согреться и не мерзнуть ночью.

Правильные шторы и жалюзи

Жалюзи и шторы используются не только для защиты от света в домах, но и для эффективного контроля температуры. Так, жалюзи, в том числе деревянные, отлично помогают удерживать тепло. Материалы, из которых они сделаны, по сути, действуют как барьер между окнами и комнатой.

Дерево — хороший изолятор, помогающий дольше поддерживать комфортную и теплую температуру в помещении. Если вы выбираете тканевые жалюзи или шторы, то выберите более толстый материал, чтобы он блокировал как солнечный свет, так и сквозняки. Для жалюзи старайтесь выбирать ткань без горизонтальных планок, так как любые зазоры в материале будут легче пропускать холодный воздух.

Экономия на отоплении

Идеальная температура зимой является предметом споров во многих семьях, попробуйте настроить систему отопления или термостат на 21 градус Цельсия. Поддержание средней температуры в доме поможет вам достичь идеального баланса между эффективным потреблением и комфортной температурой.

В свою очередь, система умного дома позволит вам отапливать только используемые комнаты, а не весь дом, что, в свою очередь, поможет снизить потребление. Инвестиции в так называемые умные электрические радиаторы обеспечат 100-процентную эффективность, поскольку вся электроэнергия, которую вы используете и за которую платите, напрямую преобразуется в тепло — это может помочь сократить ежегодные счета до 30 процентов.

Защита окон

По разным оценкам, до 40 процентов тепла из дома уходит через окна. Определите, какие места со сквозняками требуют наибольшего внимания, и изолируйте их. Старые окна, как правило, пропускают много тепла, а это означает, что вы используете больше энергии, чем вам, вероятно, нужно, при обогреве. А вот энергосберегающие окна будут сохранять тепло дольше и сэкономят на счетах за электроэнергию.

Матрас с регулируемой температурой

Заснуть холодными ночами может быть проблематично, но спать при включенном отоплении часто не менее неприятно. Вместо того, чтобы обращаться к грелкам и электрическим одеялам, чтобы чувствовать себя комфортно, подумайте о выборе матраса. Существует несколько вариантов матрасов, которые могут помочь регулировать температуру вашего тела. Сейчас продаются матрасы с эффектом памяти, которые оснащены технологией регулирования температуры. Это помогает сохранять прохладу летом и тепло осенью и зимой. Эти матрасы содержат терморегулирующий материал, который адаптируется к температуре вашего тела.

Никакой одежды на радиаторе

Многие люди кладут мокрую одежду на радиаторы, чтобы высушить, но это может негативно сказаться на ваших счетах за отопление, поскольку не обеспечивает надлежащей циркуляции воздуха. В результате потребуется больше времени, чтобы достичь желаемой температуры, поэтому возрастет потребление. Сушка одежды на батарее также нецелесообразна с точки зрения безопасности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что важно учитывать при размещении мебели в доме, чтобы не "воровать" тепло. Батареи не должны быть заблокированы.