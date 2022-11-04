Сэкономьте деньги на счетах: четыре способа согреть дом, если не включать отопление

Энергоресурсы придется экономить, поэтому температуру в квартирах снизят

Нынешний отопительный сезон в Украине будет сложным из-за ударов оккупантов по критической инфраструктуре страны. Это означает, что до прихода зимних морозов каждому украинцу необходимо уже сейчас запасаться теплой одеждой и запоминать советы специалистов по энергосбережению.

В случае отключения центрального отопления, и в решении сэкономить на использовании дополнительных источников тепла в доме, эксперты делятся способами, как сохранить тепло в своих домах в рамках бюджета, пишет express.

Используйте керамогранитный обогреватель

Керамогранитный обогреватель — отличный способ согреться без дополнительной теплоэнергии. Такие обогреватели следует постоянно контролировать при использовании, так как они могут представлять угрозу безопасности для маленьких детей или домашних животных, которые могут обжечься или опрокинуть его и потенциально вызвать пожар.

Керамогранитный обогреватель

Улучшите теплоизоляцию

Хотя этот подход и более затратный, он является одним из самых рентабельных способов сэкономить деньги в долгосрочной перспективе. Утепление стен имеет решающее значение при проектировании экологически чистого дома, поскольку тепло остается внутри. Подумайте об утеплении чердака, если он еще не утеплен, так как, в среднем, утечка тепла из-за неутепленного чердака составляет 15-20%.

Установите полки над радиатором

Установление полки непосредственно над радиатором повышает способность радиатора распределять тепло более равномерно. Кроме того, установка полки действует как барьер, помогая отводить тепло от радиатора, а не подниматься к потолку. Этот метод особенно полезен, если у вас есть радиаторы, расположенные прямо под окном.

Используйте шторы

Любой, кто хочет сэкономить деньги на счетах за отопление и электроэнергию, должен рассматривать окна в приоритете. Значительное количество тепла теряется через окна дома, но есть простой способ уменьшить эти потери — шторы.

Закрытие штор на ночь может снизить потери тепла примерно на 15-17%. Жалюзи же снижают потери тепла на 13-14%. Кроме того, барьер, созданный более тяжелыми портьерами, остановит поток холодного воздуха из окна.

Хотя шторы отлично удерживают тепло, их также необходимо открывать в солнечные дни, чтобы пропускать солнечный свет. Это особенно важно, если рассматриваемое окно выходит на южную сторону, так как в дом будет попадать больше прямых солнечных лучей.

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