Как правильно утеплиться на зиму: советы от пса Патрона

Подготовку к зиме лучше начинать заранее

Грядущая зима может стать для жителей Украины очень сложной из-за возможных перебоев с отоплением и электричеством. А ноябрь, согласно прогнозам погоды, также не порадует теплом в конце месяца. Поэтому украинцам лучше заранее начать подготовку к морозам и продумать, как они будут утепляться.

На странице пушистого блогера пса Патрона, талисмана черниговских пиротехников ГСЧС Украины, появились советы о том, как подготовиться к холодам и какие вещи нужно закупить в первую очередь.

"Нужно утепляться…сказали мои люди и запихнули меня в комбинезон. Буду космонавтом. У вас есть теплые вещи? О них очень важно позаботиться уже сейчас", — говорится в посте.

Патрон советует запасаться теплыми носками и зимней одеждой — обувью и куртками. Отметим, что в случае отключения отопления, самый легкий способ не замерзнуть в холодной квартире или доме — правильно одеться. Лучше всего придерживаться правила многослойности одежды.

"И, кстати, если у вас есть детские и взрослые вещи, которые вы планировали куда-то отдать — предлагаю отдать их волонтерам или в центры для переселенцев (предварительно спросив, что именно нуждаются и не нужно нести старые порванные вещи, прошу)", — пишет Патрон.

Также пушистый защитник Украины советует запасаться резиновыми грелками. Если залить в них горячую воду, они будут долгое время держать тепло. С ними можно спать, чтобы не замерзнуть ночью или же просто греться, если дома холодно.

Напомним, что есть несколько простых способов согреть свой дом, если у вас нет отопления.