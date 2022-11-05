Как сделать дом теплым и уютным: дизайнерские трюки

Уделите внимание своей кровати, матрасу и окнам

В предстоящую зиму отопительный сезон в Украине будет одним из самых непростых. Однако если знать несколько полезных лайфхаков по утеплению своего жилища, пережить холода можно будет с максимальным комфортом.

Дизайнеры интерьеров рассказали о трех наиболее эффективных способов согреться в доме в будущем сезоне. О них написали в британском издании express.

Окна

Жалюзи и шторы используются не только для приглушения света. К примеру, деревянные жалюзи отлично помогают удерживать тепло, поскольку действуют как барьер между окнами и комнатой.

Специалисты рекомендуют выбирать более толстый материал — блэкаут, который блокирует солнечный свет, а также сквозняки.

Рулонные шторы Blackout

Кровать

Дизайнеры советуют делать акцент не на классических белых хлопчатобумажных простынях, а на комбинацию различных пледов разных текстур. А вот смена пухового одеяла на более теплое в холодные месяцы так же поможет согреться ночью.

Матрас

Вместо того чтобы использовать грелки и электрические одеяла, подумайте о выборе правильного матраса. Например, матрасы с гелевой пеной и эффектом памяти включают в себя интеллектуальную технологию регулирования температуры, которая помогает сохранять прохладу летом и тепло осенью и зимой. Эти матрасы содержат терморегулирующий гель, который адаптируется к температуре вашего тела.

Матрас с гелевой пеной и эффектом памяти

Ранее "Телеграф" писал, как согреться зимой с помощью одежды. А также, как утеплить дом с помощью ковра.