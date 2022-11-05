Как сохранить тепло дома зимой: пять простых правил, чтобы не мерзнуть

Практиковать способы согрева можно по очереди

Утепление своего жилья, покупка обогревателя и другие способы обойтись без отопления или при его отключении не всегда дают 100% эффект. Человек может зябнуть и при включенных батареях. Чтобы согреться есть пять простых хитростей, доступных каждому.

Одна из них — горячая еда и напитки. Чтобы чувствовать себя в тепле нужно хотя бы раз в день есть горячую высокоуглеводную пищу, а также в течение дня пить горячие напитки. Важно отметить, что кофе и алкоголь тут не помогут — кофеин временно увеличивает кровоток, но затем снижает температуру тела, как и алкоголь.

Второй способ согреться — одеяла. Даже простой плед на ноги если вы не двигаетесь некоторое время поможет согреться. Для дополнительного тепла можно использовать электроодеяло. В холодные ночи может понадобиться два одеяла для сна, особенно если они старше 5 лет — после этого срока одеяло начинает становиться тоньше.

Третий способ — грелки для ног и рук. Есть одноразовые варианты, которые нагреваются до 57 градусов по Цельсию при контакте с воздухом. Их можно использовать внутри обуви. Также можно сделать сухую грелку самому.

Чтобы согреться можно принять горячий душ или ванную. Такой способ актуален, если в доме тепло. Оптимальное время на расслабление в теплой воде от 10 до 30 минут. Чтобы увлажнить воздух в квартире после ванной можно воду сразу не сливать.

Пятым вариантом согреться может стать небольшая тренировка дома. Это поможет согреться изнутри, но важно не перетренироваться, чтобы не вспотеть сильно и заниматься в одежде со штанинами и рукавами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о различных лайфхаках, которые помогут сохранить дома тепло и создать комфортную температуру. Важно также подготовиться и к отключениям света — из-за использования обогревателей растет нагрузка на энергосистему.